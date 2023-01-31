كما أن هناك مَن لا يعدل في الخصومة مع السلفية كمنهج، فهو لا يريد التمييز بين السلفية كمنهج وبين من يزعم الانتساب إليها فيهاجمها جملة وتفصيلًا؛ لأنه يحمل خصومة عميقة مع السلفية كمنهج، فهو يهاجمها دون عدل وإنصاف، ولذلك لا تجد أثرًا لهذا الفرق لدى أصحاب هذا الاتجاه، إذ النقد متجه للمنهج كيفما كان ولو من خلال محاكمته بأخطاء من ينتسب إليه.

إن السلفية منهج اجتهادي يتحرى اتباع الحق بالدليل قدر المستطاع، وقد تختلف بعض المناهج المخالفة للسلفية معها في إدراك الصواب وتتفاوت الأفهام في معرفة أحكام الاجتهادية في الإسلام، وهذا أمر طبيعي ووارد ويمكن معالجته من خلال الحوار المنصف، والجدال بالتي هي أحسن، واحترام كل مخالف للآخر.

فالسلفية المتجردة للحق تقوم على إعمال وسائل تحري الحق وفق الدليل، كما فعل سلف الأمة الذين هم الجيل الأول الذين قامت بعد الله على جهودهم نشر رسالة الدين وامتثال التشريع، دون تقديس لاجتهاد بشر أو تنزيهه عن الخطأ؛ وإنما يرون أنهم كانوا أجدر وأحرص على اتباع الحق وألصق الناس بالنبوة وأقربهم وأعلمهم بهدي الرسول وأصدقهم.

فتحكيم النص كتابًا، وسُنة إذا صحت اتفاقًا، هو الأصل الذي تستهدي به السلفية منهجًا، وتستدل له بالعقل وتعمله فيه ثبوتًا وفهمًا دون تجاوز، ولا ترده لذوق أو هوى، ولا تعطله بعراقيل وقيود وشروط؛ بل تنقاد إليه وتسلم له حين يتبين أنه مراد الله ومراد رسوله الظاهر؛ فالنص لديها ودلالته هما الهادي والدليل الذي تتبعه النفوس، وليس تابعًا منقادًا يسير خلف ما تريده النفوس.

فالسلفية تؤمن بشمول الدين للعبادات والأخلاق والمعاملات وشؤون الحياة سلمًا وحربًا للفرد والمجتمع، ولا تصادم حقائق العلم، ولا تناقض صريح العقل، ولا تتجاهل قواطع الحس، ولا تقبل تعارض النقل، ولا تتجاهل العبر الثابتة من سير الأمم، ولا تخالف سنن الفطرة، ولا تهمل فهم حكم التشريع وكلياته ومقاصده وغاياته.

والسلفية تعلن بوضوح أن دعوة الرسل وجوب إخلاص العبادة لله، ونبذ الوثنية والشرك، وتطهير النفوس من الخرافات والمعتقدات الفاسدة والبدع المحدثة؛ التي تخالف ما جاء به الوحي، وتدعو لإقامة العدل والتعاون على البر والتقوى، والسمع والطاعة في المعروف، واجتماع الكلمة على الحق والنصح للعباد، وتنهى عن الفرقة والبغي والظلم والتباغض والفحشاء والمنكر.