اللاعب تيرشين أخذها من قاصرها وجحّظ عضلاته بشكل كبير بعيدا عن مهزلة حشّ السبانخ وأكلها. في البدء نفخ ذراعيه بمادة الفازلين المعروفة، لكنه وبعد خسارته في ميدان رياضته، عمد إلى نفخها وتجحيظها بالزيت، مع إجراء عمليات جراحية تقبيحية عديدة متتالية ضخّمت شفتيه ووجنتيه؛ ليصبح قريبا في الهيئة من تلك الشخصية الكرتونية، ولينال مزيدا من السخرية المرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده والعالم.

وإن كانت الآلام الحادة المبرّحة التي عانى ويعاني منها اللاعب في رأسه جعلته، أول أمس، يعلن بالفم الملآن أنه يشعر بالوجع بعد كل عملياته الفاشلة؛ فإن أوجاع وآلام الكون كلها، حتى ولو اجتمعت على عصب مفتوح واحد لن تجبر بوباي روسيا الأول، الحقيقي، فلاديمير بوتين أن يعلن أو يلمح عن خطئه أو سوء تقديره لحربه الظلوم على جارته أوكرانيا، حتى ولو أخذ بلاده والعالم إلى هاوية الهاوية.

منذ أزيد من عقدين جحّظ بوتين أفكاره وعضلاته ليستعيد أمجاد الاتحاد السوفيتي الآفلة ويعيده إلى خريطة العالم. هو بوباي بكامل معانيه ومراميه في تلك اللحظة حين تصور عدوا جاثما على عنق زيتونته، فهبّ يدمر ما في طريقه لينقذها. هو كذلك بعد أن اعتقد أن التحلي بوهم القوة يكافئ القوة ذاتها ويوازيها؛ فسقط في وجعه الصموت.

في البدء قال إنه يحارب من أجل الشعب الأوكراني وخلاصه، فشرّده وجعل المسيّرات المفخخة بالموت رفيقة سمائه الباردة. وفي الوقت نفسه رأى أنه بعدوانه سيمنع دولا أخرى حتى من التفكير في الانضمام لحلف الناتو، كالجارتين فنلندا والسويد، وإذ بهما توشكان على إتمام الأمر كما لم يشته.