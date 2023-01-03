"بوباي" روسيا الأول
لم يعمد لاعب كمال الأجسام "بوباي" روسيا الزائف، كيريل تيريشين، إلى تضخيم عضلاته وتجحيظها بأكله السبانخ؛ لأنه يعرف كما نعرف نحن الآن، أن هذا النبات الورقي نال سمعة مبالغا فيها بخصوص ثرائه بمادة الحديد، ساعد على ترويجها مسلسل الرسوم الكرتونية الشهير "بوباي"، ذلك البحار الباسم موشوم الذراعين، الذي لا يفارقه غليونه القصير، زوج السيدة الطويلة النحيلة الممطوطة زيتونة، إن كنتم تذكرون.
كلمة بوباي تعني الجاحظ، أي من تكون عيناه كبيرتين بارزتين بشكل لافت. والسبانخ كانت في ذلك المسلسل هي الترياق السحري الأسطوري الذي يجحّظُ عضلات البحار ويبرزهما بشكل فنتازي في اللحظة الحرجة تجعله ينقض كصاروخ بالستي وينقذ زيتونته من براثن عدوه اللدود بلوتو.
اللاعب تيرشين أخذها من قاصرها وجحّظ عضلاته بشكل كبير بعيدا عن مهزلة حشّ السبانخ وأكلها. في البدء نفخ ذراعيه بمادة الفازلين المعروفة، لكنه وبعد خسارته في ميدان رياضته، عمد إلى نفخها وتجحيظها بالزيت، مع إجراء عمليات جراحية تقبيحية عديدة متتالية ضخّمت شفتيه ووجنتيه؛ ليصبح قريبا في الهيئة من تلك الشخصية الكرتونية، ولينال مزيدا من السخرية المرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده والعالم.
وإن كانت الآلام الحادة المبرّحة التي عانى ويعاني منها اللاعب في رأسه جعلته، أول أمس، يعلن بالفم الملآن أنه يشعر بالوجع بعد كل عملياته الفاشلة؛ فإن أوجاع وآلام الكون كلها، حتى ولو اجتمعت على عصب مفتوح واحد لن تجبر بوباي روسيا الأول، الحقيقي، فلاديمير بوتين أن يعلن أو يلمح عن خطئه أو سوء تقديره لحربه الظلوم على جارته أوكرانيا، حتى ولو أخذ بلاده والعالم إلى هاوية الهاوية.
منذ أزيد من عقدين جحّظ بوتين أفكاره وعضلاته ليستعيد أمجاد الاتحاد السوفيتي الآفلة ويعيده إلى خريطة العالم. هو بوباي بكامل معانيه ومراميه في تلك اللحظة حين تصور عدوا جاثما على عنق زيتونته، فهبّ يدمر ما في طريقه لينقذها. هو كذلك بعد أن اعتقد أن التحلي بوهم القوة يكافئ القوة ذاتها ويوازيها؛ فسقط في وجعه الصموت.
في البدء قال إنه يحارب من أجل الشعب الأوكراني وخلاصه، فشرّده وجعل المسيّرات المفخخة بالموت رفيقة سمائه الباردة. وفي الوقت نفسه رأى أنه بعدوانه سيمنع دولا أخرى حتى من التفكير في الانضمام لحلف الناتو، كالجارتين فنلندا والسويد، وإذ بهما توشكان على إتمام الأمر كما لم يشته.
بوتين نفخ ذاته المتورمة وآمن أن أحدا لن يصده أو يرده أو يحاصره أو يعزله تجاريا وسياسيا حين يقترف غزو أوكرانيا، مسترجعا ما حدث معه في الشيشان وجورجيا والقرم وسوريا. فعانى ويعاني وسيعاني.
الوهم الأكبر كان في وصف غزوه بالعملية الخاصة السريعة الخاطفة، لكن الأشهر العشرة الماضية القاسية قالت كم كان غير محق في ذلك الاستثمار وسبانخه. هو لم يحسب حسابا للدماء ولا لموجات اللجوء، ولا لما سيعانيه مواطنوه قبل معاناة الآخرين والعالم. هو لم يجب عن سؤال الجدوى من وراء هذه الحرب.
في نهاية كل حلقة من ذلك المسلسل الكرتوني كان بوباي يغني على وقع غليونه الراقص نصائح للمشاهدين كبارا وصغارا، يدور فحواها حول أهمية أن يبقى الواحد مقدرا لقوته الحقيقية، حتى ولو كان محاطا بحقول شاسعة من الوهم.. أو السبانخ.