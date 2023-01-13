لقاء واحد.. بمواعيد متعددة!

هذا التضارب في المواعيد، والتباين في ترتيب اللقاء، يدلل على عمق الخلاف بين دمشق وأنقرة، ويشير إلى أن "العطار قد لا يكون قادرا على إصلاح ما أفسده الدهر"، كما يقول المثل العربي، وأن الابتسامات الرسمية أمام العدسات لن يمحو أرشيفا هائلا من الخصومة. .

فأسباب الخلاف بين البلدين لا تزال قائمة، وأي تقارب محتمل يحتاج، بداية، إلى جسر الهوة التي تعمقت عبر السنوات وبناء الثقة، وهذه الأخيرة تبدأ من الخطاب الإعلامي الذي يبدو وأنه لم يلتزم بعد بمتطلبات التقارب، بل لا زال يسير على نفس النهج التحريري الذي يضمر العداء، على الأقل من الجانب السوري.

ولئن شكل لقاء وزيري الدفاع السوري والتركي "خرقا كبيرا" لجمود طبع علاقات البلدين لعقد، لكن لا يمكن البناء عليه كثيرا، ذلك أن اللقاءات العسكرية والأمنية بين الدول تكاد تكون "روتينية" وتستمر حتى في ظل العداء الشديد، كما الحال بالنسبة لموسكو وواشنطن.

أما اللقاء الوزاري المنتظر على مستوى وزراء الخارجية، فذلك يتطلب ترتيبات وشروطا مغايرة؛ فلقاء من هذا النوع يأتي، كما يفترض، تدشينا لجملة من التفاهمات، ويعكس فهما مشتركا لجملة من القضايا السياسية العالقة، وهو ما لم يتحقق، حتى الآن، في الحالة السورية التركية.

وما يزيد من تعقيد الموقف هو توجه وزير الخارجية التركي إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع المجلس الاستراتيجي للعلاقات التركية الأميركية المقرر في 17 الشهر الحالي، وما سيسمعه من الإدارة الأمريكية التي أعربت عن رفضها لأي خطوات تطبيعية نحو دمشق، وستكرر ذات الموقف على مسامع الوزير التركي.