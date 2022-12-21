بانتظار إعادة تعريف الحضن

بعد ظهر يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، احتشد الآلاف في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض ليشهدوا الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يوقع تشريع زواج المثليين ليصبح قانوناً.

البيت الأبيض وصف المشهد الاحتفالي بأنه لحظةٌ لها أهميتها المعتبرة، فيما وصفته شبكة "سي أن أن" بأنه حدث فارق في التاريخ السياسي والثقافي الأمريكي.

ومع ذلك، وربما لأن اللقطة كانت طريّة زيادة، فقد فاتت دون أن تحظى بما تستحقه من تدقيق في خلفياتها وما قد يعقبها.

كانت اللقطة خفيفة: بايدن يضحك بأكثر من لهجة، حتى بدا وكأنه يزغرد. على جانبيه ومن خلفه، ظهرت في الصورة زوجته تبتسم بنصف إغماضة، ونائبته في الرئاسة كاملا هاريس لا تكاد تتوقف عن الضحك، إلا لتستذكر أنها شاركت مؤخراً في زفاف للسحاقيات في سان فرانسيسكو، أما نانسي بيلوسي التي لم تتوقف عن التصفيق، فقد ازدهتْ بالقول إنها توجّت رئاستها لمجلس النواب - قبل أن تغادره قريباً – بضمان توفير النصاب القانوني لتمرير مستحقات تشريع المثليين.

غابت عن الصورة كارين جان-بيير، أول امرأة سوداء ومثلية تشغل منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، كما لم يكن في اللقطة مكانٌ بروتوكولي لوزير النقل في حكومة بايدن، بت بوتيدجدج، باعتباره أول وزير في التاريخ الأمريكي يجاهر بأنه من مجتمع الميم.

كان مشهداً ملتبساً بالعفوية التي ربما يصعب على البعض تصديقها، فتجعلهم يدققون بالملامح ولغة البدن ليتأكدوا من صدق ما يرون.

شيءٌ أدبيٌ مماثلٌ للذي كانت الكاتبة والشاعرة والناقدة الكندية الأشهر، مارغريت آتوود، قالته في أن "داخل كل امرأة، يقبعُ رجلٌ يراقب النساء. والأمر نفسه في الرجال. فالكل منا يتلصص على نفسه".

الكلّ مِن حول بايدن كان يتلصص على نفسه.