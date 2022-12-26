حكم الخبر الضعيف

اختلف العلماء، فأجاز البعض منهم العمل بالخبر الضعيف بشروط، وهي أن يكون ذلك في فضائل الأعمال لا الحلال والحرام، على ألّا يكون شديد الضعف، وأن يندرج تحت أصل عام من الشريعة، وألّا يعتقد ثبوته عن النبي، وألّا يتعلق بصفات الله تعالى ولا بالعقيدة، ولا يعارض حديثا صحيحا أو أصلا من أصول الشريعة، وألّا يشتهر بصورة يعد لها أنه من الشرع أو يظنه بعض العوام سنة، وأن يبين ضعفه عند روايته لئلا ينسب إلى النبي ما لم يقله.

وقال آخرون لا يجوز العمل بالضعيف مطلقا، ذكر القاسمي ذلك في قواعد التحديث، وأنه لا يعمل به مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل، وعزا ذلك إلى يحيى بن معين، وأبي بكر بن العربي، والبخاري، ومسلم، وإلى ابن حزم القائل في الملل والنحل: ما نقله أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة حتى يبلغ إلى النبي إلا أن في الطريق رجلا مجروحا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين، ولا يحل عندنا القول به، ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء.