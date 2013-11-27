بالصور والفيديو.. عن جهنم الحمرا وأشياء أخرى

محمد سناجلة

عن جهنم الحمراء

حين أسمع بعض شيوخ الدين وهم يتحدثون عن جهنم وما فيها من صنوف العذاب والعقارب والأفاعي وشجرة الزقوم والنار الحمرا والصفراء والمشتعلة بأجساد البشر ... أقول بالفلاحي الأردني الفصيح... ول.. إحنا شو مساويين يا ربي...!

عن الحرية

مشكلتنا الكبرى أننا نعيش تحت إرث ثقيل عمره آلاف السنين من تكبيل العقل وأوهام وجان وعفاريت وعذاب وحساب... حرر عقلك....كن حرا كقطرة ندى حين تعانق قلب الوردة ذات صباح ربيعي ندي.. تحرر....

عن الثورة

قبل أن تعمل ثورة على النظام يجب أن تحرر نفسك أولا.. يعني يا بني آدم لازم تثور ضد نفسك، وضد كل شي يمنعك أن تكون أنت لأنه "لا تعمل ثورة ع النظام لازم أول شي يكون فيه نظام"...

عن الوطن

الوطن مكان سخيف حين يستعبد روحك الحرة.

عن الشجاعة

ليست الشجاعة أن تختار الموت... الشجاعة الحقيقية هي في اختيار الحياة، والاستمرار في مواجهة الرعب كل يوم.

عن الإسلام هو الحل

أسوأ شعار والأكثر تدميرا في التاريخ العربي الحديث هو شعار "الإسلام هو الحل" مجرد مقولة جوفاء بلا معنى، وكيف يكون حلا وهو لب المشكلة وأساسها المكين...ترى أي اسلام يقصدون: هل هو الإسلام السني أو الشيعي أو السلفي أو الإخواني أو الوهابي أو القاعدي أو العلوي أو العمري أو ..... حلو عن دينا أحسن..

عن الرقمي

أن تكون رقميا هو فعل شامل وليس مجرد قول. هو يعني أن تقرأ وتكتب وتفكر وتعمل وتبيع وتشتري وتحب وتكره بطريقة رقمية. الانترنت ليست مجرد وسيلة بل أسلوب حياة متكامل..

عن الحب

الحب... هو الشيء الوحيد في الحياة الذي يستحق أن تذهب إلى الحرب من أجله.

عن دبي

وفي دبي...عانقت أصابعي الشمس ورسمت إشارة نصر...شعاعا يشق غمام العدم

أحتاجك

أحتاجك لأهرب من ظلالي

أغتالها ظلا فظلا

لألقاني في النهاية

واحدا.. بلا ظل

***

دورها خيوه

ملاحظة:

ما ورد أعلاه مجرد شذرات من صفحتي على الفيس بوك

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