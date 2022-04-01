ألمانيا.. من اقتصاد مزدهر إلى حقبة العسكرة

إبراهيم حاج عبدي

حتى قبل نحو شهر، كانت ألمانيا تعيش في ”سبات عسكري عميق“، بعد أن خرجت مدمرة من الحرب العالمية الثانية، وهزيمة النازية على يد الحلفاء، فالتزمت بقواعد في السياسة الخارجية قائمة على الشعور بالذنب لما سببته من مآس في أوروبا، والاعتراف بـمسؤولية ألمانيا الأخلاقية تجاه جرائم النازية، ونأت بنفسها عن النزاعات والحروب التي عانت منها وما زالت تأثيراتها محفورة في الوجدان والذاكرة.

انشغل الألمان، لعقود، ببلسمة جراح الحرب، وإعادة بناء ما دمرته المعارك، دون أن تكترث بالجانب العسكري كثيرا، بل نشطت، على العكس من ذلك، في دعم السلام، والحفاظ على حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي، وإظهار السخاء في جهود التنمية عبر مساعدة الدول الفقيرة…

ورغم أن ألمانيا حققت، تبعا لهذه الرؤية، نهضة اقتصادية لافتة، وأصبحت أول اقتصاد في القارة العجوز لكن ثقلها ودورها السياسي على الساحة الدولية ظل خجولا وهادئا لا يعادل مكانتها الاقتصادية، إذ بقي الدور السياسي الأقوى لبريطانيا وفرنسا، وكذلك أمريكا، وهي الدول التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية الثانية.

لكن دوي المدافع والقصف في أوكرانيا القريبة، والتي لا تفصلها عن ألمانيا سوى بولندا، أيقظت برلين من سباتها العسكري الطويل، إذ أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز في ”خطاب تاريخي“ أنه ”مع غزو أوكرانيا أصبحنا في حقبة جديدة“، وتعهد بتخصيص ميزانية هائلة قدرها 112 مليار يورو لتعزيز قدرات الجيش، وزيادة الإنفاق السنوي على الدفاع ليشكّل أكثر من 2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.

هذا التوجه الجديد والطارئ نحو العسكرة، يعد تحولا حادا في العقيدة الألمانية، ما بعد النازية، والتي اتسمت بسياسة خارجية معتدلة، إن لم نقل محايدة، وهو تحول كان مستبعدا لولا التطورات الجيوسياسية ”الحاسمة“، نظراً إلى تشكيلة الحكومة الألمانية الحالية، فبعد 16 عاماً على تولي المحافظين الحكم في ألمانيا، بقيادة أنجيلا ميركل، انتقل الحكم إلى الاشتراكيين الديمقراطيين، مع شولتس المنتمي إلى يمين الوسط والذي يرأس حكومة ائتلافية مع الخضر الذي يناهض على الدوام تصدير الأسلحة، ومع الليبراليين الذين يعطون الأولوية، دائما، للاقتصاد، فضلا عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحاكم، الذي كان ينظر إليه بوصفه مقربا من روسيا، بيد أن هذا الائتلاف أيقن أن الخطر داهم، فاضطر إلى تعديل الأولويات.

ومع كل ما سبق، فإن هذه الصحوة الألمانية المتأخرة، وتحديث ترسانتها العسكرية التي ظلت مهمشة لعقود، بفعل تدابير التقشف القاسية، تواجه تحديات كبيرة، فالعتاد قديم في أغلبه، والجنود، الذين سمعوا من أجدادهم الكثير من القصص عن أهوال الحرب وبشاعتها، يفتقرون إلى الحافز، ناهيك عن البيروقراطية الألمانية ”الصارمة“، التي قد تقف حجر عثرة أمام أي مبادرة عاجلة، فما بالك إذا كان الأمر متعلقا بشأن ذي حساسية عالية كالشأن العسكري، ذلك أن الذهنية الألمانية لا تترك شيئا للصدفة أو الارتجال بل إن كل شيء قائم على ”المسطرة والقلم“، والتخطيط المسبق الممل.

هذه الهواجس ظهرت في تصريحات الساسة، إذ اعترفت مفوضة الدفاع الألمانية إيفا هوغل أن جيش بلادها في وضع ”مقلق“، في مؤشر على أن ما ينتظر الألمان لتحديث ”جيش متراخ“ يحتاج إلى الكثير من العمل، وليس فقط الإنفاق بسخاء.

وما لم يقله الساسة والجنرالات، كشفته تقارير الصحافة الألمانية التي ذكرت أن أقل من 30 في المئة فقط من السفن التابعة للبحرية الألمانية ”تعمل بشكل كامل“، بينما العديد من الطائرات المقاتلة في وضع لا يسمح لها بالطيران، أما بالنسبة للمعدات البرّية كالدبابات والآليات العسكرية الثقيلة، فالقليل منها ”مؤهلة للحرب“.

علاوة على ذلك، فإن المعدات القليلة والقديمة ليست هي العائق فحسب، فحتى لو توفر العتاد الحديث، فإن الجيش الألماني لا يملك ما يكفي من الجنود لتشغيله، فعديد الجيش الألماني يبلغ، الآن، نحو 180 ألف جندي (مقارنة مع 500 ألف عام 1990)، وهو رقم أقل بكثير من الأعداد اللازمة لمواجهة أي غزو محتمل.

وتتبع ألمانيا سياسة لا مركزية، فهي تتألف من 16 ولاية تمتلك كل منها سلطات محلية واسعة، وهذا ينطبق على الجانب العسكري كذلك، ما يعني أنه حتى أبسط المشاريع قد تستغرق سنوات، ومن هنا قد يستغرق تطوير جميع معدات الجيش الألماني لتتوافق مع المعايير الحديثة ”ما يصل إلى ثماني سنوات“.

وثمة جانب يكتسب أهمية قصوى، وهو أن هذا الاندفاع العسكري لا يروق للكثير من الألمان الذين، ووفقا لتقارير الصحافة الألمانية، ينددون بما يصفونه ”سباق تسلّح“، ويحذرون من أن الإنفاق في هذا المجال العسكري سيؤدي إلى خفض الإنفاق على قطاعات أخرى كالصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يعني أن الطموحات العسكرية الألمانية ليست سهلة المنال، بل ثمة سجالات وانقسامات داخلية منتظرة، حين يشعر الألمان أن رفاهيتهم التي تحققت عبر العقود مهددة بـ“نزعة عسكرية“ دفعوا فاتورتها الباهظة من قبل.

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