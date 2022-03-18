إبراهيم حاج عبدي

هب الفلسطينيون، ”هبة رجل واحد“،للوقوف في وجه فيلم ”صالون هدى“، جديد المخرج السينمائي الفلسطيني هاني أبو أسعد، والذي عرض أخيرا في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، مثيرا جدلا واسعا، بل ربما إجماعا وطنيا فلسطينيا على محاربة الفيلم ومحاسبة صناعه، باستثناء قلة يعلمون أن قراءة العمل الفني بمعايير ووصايا ”أخلاقية“، ليست مجدية ولا مقبولة.

يتناول الفيلم على مدى ساعة ونصف الساعة قضية العمالة للمحتل، فصاحبة الصالون هدى (منال عوض) والتي عانت من أزمات شخصية مرتبطة بظروف عائلية بعد أن هجرها زوجها وأولادها، تورطت في العمل لصالح الأمن الإسرائيلي، وهي تستدرج من خلال صالونها نساء فلسطينيات أخريات، عبر تخديرهن وتصويرهن بأوضاع مخلة، ثم تحاول ابتزازهن، بتلك الصور، وإجبارهن على تزويد جهاز الأمن الإسرائيلي بمعلومات عن المطلوبين والأسلحة والهجمات المحتملة.. وغير ذلك، وإلا فإن ”الفضيحة المصورة والمدوية“ في الانتظار.

ريم (ميساء عبد الهادي) هي آخر ضحايا صالون هدى في مدينة بيت لحم، فصورها باتت في حوزة صاحبة الصالون، ويصعب عليها الآن الاختيار بين الفضيحة العائلية والعمالة، وقبل أن تتورط في أي من ”الخيارين الشائنين“، يعتقل ”شباب المقاومة“ هدى، التي تقتل بعد خضوعها للتحقيق من قبل حسن (علي سليمان)، فيما تتلقى ريم مكالمة منهم يعدونها بمساعدتها لإخراجها من ورطتها، بعد التأكد من أنها لم تتعاون بعد مع الأمن الإسرائيلي، فهي حديثة العهد في هذا الجحيم ”الاجتماعي والأمني“.

انصب غضب المحتجين بصورة رئيسة على المشهد الذي تظهر فيه ريم وهي غائبة عن الوعي وعارية مع الشاب سعيد (سامر بشارات) في أوضاع جنسية بغية تصويرها وتهديدها لاحقا، إن لم تنصع لأوامر الأمن الإسرائيلي، والواقع رغم العري الذي في المشهد غير أنه يخلو من أي شيء ”شبقي أو إباحي“ كما ذهب البعض، بل أن هذا الجسد الأنثوي العاري هو أقرب إلى“جسد مسجى“ لا روح فيه، يثير قدرا كبيرا من التعاطف والرفض والشفقة حيال امرأة مغلوبة على أمرها، تعاني من معاملة سيئة لزوج لا مبال، لا يني يطعنها في شرفها.🌳

وإلى جانب مشهد ”العري“، والذي يثير المرارة أكثر من أي شيء آخر، فإن ما أثار غضب المحتجين كذلك هو مضمون الفيلم برمته والحديث عن عمالة النساء ”قسرا“ للأمن الإسرائيلي، الأمر الذي رأى فيه الغاضبون مساسا بتقاليد وقيم المجتمع الفلسطيني، وتهجما على أخلاقياته وآدابه.

المجتمع الفلسطيني، كأي مجتمع آخر، لا يخلو من العيوب ومن الأمراض الاجتماعية المتعددة، ورغم خصوصية معاناته كونه يرزح تحت الاحتلال، إلا أن ذلك لم يقلل من انسياقه نحو الآفات الاجتماعية، بل فاقم الخلل المجتمعي، ولعل ما تعرضت له النساء من الإجبار على ممارسة العمالة، هو إحدى نتائج الاحتلال الذي يمارس أساليب ماكرة ويسعى إلى ابتزاز نسوة ضعيفات، عبر الطعن في أكثر المواضع إيلاما: ”الشرف والسمعة“، بهدف تفكيك وإضعاف بنية المجتمع الفلسطيني المحافظ.

لم يشأ أبو أسعد التورط في دهاليز السياسة وتعقيداتها أو الاستنجاد بشعارات كبرى، بل ركز عدسة كاميرته على جرح نازف يطال النساء بصورة خاصة في مجتمع بطريركي ذكوري، لا يمكن أن يتسامح مع المرأة في أي هفوة، مهما بدت هامشية، فكيف إذا كانت هذه المرأة قد تورطت في ”العمالة للمحتل“ أو تسببت في فضيحة، رتبت لها بحبة مخدر في صالون تجميل.

لا يبدي المخرج أبو أسعد أي رأفة حيال مجتمعه الفلسطيني، الذي اعتاد أن يقدم له فنانوه في أعمالهم مديحا عن سنوات النضال والكفاح، وأن يخلدوا بكثير من التعاطف بطولاتهم في وجه المحتل، لكن ما أراد قوله صاحب ”الجنة الآن“، يناقض تلك الرؤية النمطية المبسطة، فهو يرى أن ثمة خللا في المجتمع الفلسطيني بعد عقود من الاحتلال، ولا بد من تسليط الضوء عليه، وتشخصيه بحيث يمكن العمل على تجاوزه أو التخفيف منه.

وفي قراءة أبعد، وكرد على المنتقدين، يمكن القول إن أبو أسعد بجرأته في طرح القضايا على هذا النحو الفاقع إنما يريد التأكيد على حقيقة مفادها أن مجتمعا معطوبا، كالذي يظهره في فيلمه، لن ينجح في مقارعة المحتل.

وعلينا أن نكرر هنا أن مهمة الفن، والسينما طبعا، هي طرح الأسئلة، وهدم المسلمات، والجهر بالمسكوت عنه، ولا يعني ذلك بأي حال تبني الموضوع المطروح في سياق شريط الفيلم، بل يعني دق ناقوس الخطر، والإشارة إلى أن ثمة حريقا يشتعل في الصدور، وعلى السلطات والهيئات المعنية التحرك لإخماده.

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