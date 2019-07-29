لماذا الإصرار على عقد مجلس النواب؟ ولماذا في عدن بالذات؟

قاسم عبدالرب العفيف

الشرعيه اوقفت الاعمال العسكريه في الجبهات الشماليه وغيرت بوصلتها نحو مجابهة الجنوب وافتعال الأزمات في كل المناطق المحررة وتشكيل مكونات جديدة مثل الائتلاف الجنوبي ومكون اخر تحت قيادة العليمي لتحالف الأحزاب وايضاً اعادة الروح لمجلس نواب منقسم و منتهية صلاحيته ورئيسه وبعض أعضائه الى قبل شهور كانوا في صف الانقلابيين وأصبح يشكل أزمة وجود وتصرف الشرعيه الأموال الطائله على مكونات عفى عليها الزمن وغير متوافقه على ارض الواقع وأي تفكير باعادة تدوير ادواة الفشل سيقود بالنتيجة الى فشل ذريع كل هذه الأدواة وغيرها فشلت في الحفاظ على الدولة في صنعاء ..اما الجنوب فقد استطاع ابناؤه بمقاومتهم الباسلة وبدعم التحالف العربي انتزاعه وتحريره من الانقلابيين وأصبح امر واقع ومن المفيد للجميع ترك ادارته لابنائه وتعيد الشرعية تصويب بوصلتها باتجاه صنعاء لاستعادتها وهزيمة الانقلابيين غير ذلك يعتبر خلط الاوراق وبعثرتها ولن يستطيع احد اعادة لملمتها وسيكون المستفيد الاول هم جماعة الانقلابيين

وهناك الانقلابيون في صنعاء نشطٌوا الاعمال القتالية في الجبهات وتمت لهم السيطرة الكاملة على ميناء الحديدة بمباركة الامم المتحدة.

وبرخاوة الشرعية في التعاطي مع الأزمة أصبحوا احرارا في ادخال أي شيىء عبر الميناء بشكل رسمي بما في ذلك السلاح وكما غيروا كل معالم الدولة واصبحت دولة ولاية الفقيه النسخة اليمنية وغيروا أيضاً المناهج الدراسية على أساس منهج المسيرة القرانية واصدروا قرار التجنيد الإجباري ويعملون الان مراكز صيفية للشباب بدعم من منظمة اليونسكو وغير ذلك من النشاطات.

والسؤال الملح لماذا الإصرار على عقد مجلس النواب وبالذات في عدن العاصمة المؤقتة …يبدوا ان وراء ذلك الإصرار شيىء خطير وهل لدى الشرعيه اتفاقيات تريد تمريرها عبر عقد المجلس في عدن ؟ وبالمناسبة اعتقد ان ذلك المجلس لا يملك الحق الدستوري لممارسة عمله اولا لانه منقسم وثانيا لا يوجد نصاب قانوني وثالثا البلاد في حالة حرب ولا يحق للشرعيه عقد اي اتفاقيات مهما كان نوعها سياسية او اقتصادية او المصادقة على اي اتفاقية تعقد في ظل الحرب تحت أية ظروف بسبب غياب المؤسسات الدستورية مثل هذه المؤسسات كانت غائبة ومنقسمة منذ بداية الحرب وإحياؤها يثير الشكوك ومن المفروض اعتبار المؤسسة البرلمانية فاقدة للأهليه سواء كانت للشرعية او للانقلابيين واعتبار أية قرارات او قوانين او مصادقات على أية اتفاقيات باطلة وغير ملزمة.

عدن لا تستطيع ان تتحمل عبأ هذا المجلس ستكون عرضة لهجمات طائرات الدرونز المحدثة التي استلمتها صنعاء عبر ميناء الحديدة.

عدن جريحة لا كهرباء ولا مياه ولا مرتبات وحكومة الشرعية ضخت فيها آلاف النازحين الذين يستمدون بقاءهم من تمويل الحكومة والذي يفسره المراقبون بأنه اجراء لتغيير الوضع الديمغرافي للسكان بينما المفروض من الحكومة والشرعية ان تقوم بإدارة العمليات القتالية وتسخين الجبهات النائمة في الشمال وانتشال الأوضاع المتردية في المحافظات المحررة ومحاربة الفساد وصنع مقاومة جادة في المحافظات الشماليه لكن الذهاب في توتير الأوضاع في المناطق المحررة واستفزاز سكانها بمختلف الإجراءات التعسفية ومنها محاولة عقد مجلس النواب المنتهية ولايته بل والمنقسم وعدم الاعتراف بالواقع الجديد يعني اطالة الحرب ويصب ذلك في خدمة الانقلابيين ويضع المناطق المحررة في حالة توتر مستمر.