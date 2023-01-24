الأرنب الصيني بين خصوبة وحذر

تلد الأرنبة أكثر من خمس مرات في العام، إن توفرت الأجواء لها تماماً، وتستمر فترة حملها شهرا ويومين تضع بعدها عددا كبيرا من الخرانق يصل إلى 20 خرنقا في البطن الواحدة أحيانا.

وهنا أشيد بفطنة الإخوة المصريين إذ أطلقوا "الأرانب" تسمية حركية ذكية على الملايين من الأموال، حين تروج أسواقها؛ فتتكاثر بسرعة أخصب أرنبة نتخيّلها.

الصينيون يستخدمون تقويماً قمرياً يتكرّر كل 12 عاماً؛ فحسب الأسطورة الدارجة فإن دزينة من الحيوانات المخلصة أسرعت إلى سرير (بوذا) فور إعلان نبأ وفاته. ولتكريمها عمدوا إلى تسمية السنوات بأسمائها حسب ترتيب وصولها. البقرة كادت أن تكون الأولى في سجل الواصلين، لكنّ الفأر الانتهازي الممتطي ما بين قرنيها بالخفاء قفز ليسبقها؛ فحلّت ثانية، ثم جاء النمر سابقا الأرنب، فالتنين، فالثعبان، فالحصان، فالخروف، فالقرد، فالدجاجة، فالكلب، وأخيراً برز الخنزير البري يشمشمُ وجه الأرض متلكئاً.

أنهت الصين في عام 2016 سياسة الطفل الواحد المفروضة من ثمانينيات القرن الماضي بسبب مخاوف من زيادة سكانية هائلة، وقبل عامين بدأت بالسماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال، لكن هذا الإجراء الأخير، ورغم كل أوجه الدعم المقدمة له، لم ينجح في عكس مسار التدهور الديموغرافي في بلد كثيراً ما اعتمد على القوة العاملة لديه بوصفها محركاً للنمو الاقتصادي.