الملاس.. أسرار وخبايا

السودان تغلق مصنع إيران العسكري وترفض منح الإخوان مقرا في الخرطوم

* ابلغ السودان مصر انه أغلق المصنع العسكري في ام درمان الذي بنته ايران لانتاج اسلحة وامداد قوى وفصائل موالية لها في اليمن ومصر وافريقيا وسيناء وغزة بالسلاح ، وقدم السودان تفاصيل عن الاسلحة التي ارسلت الى مصر ابان حكم محمد مرسي ، والى سيناء وغزة، وكانت ليبيا وقطر ادارتا المصنع بعد انسحاب ايران.

* رفضت الحكومة السودانية منح جماعة الاخوان المسلمين مقرا دائما للتنظيم الدولي للجماعة في الخرطوم

موسكو تتهم تركيا وليبيا بخطف خبراء روس

*عرضت روسيا على هامش قمة العشرين قبل ايام معلومات عن 3 خبراء مياه روس كانوا تعرضوا للاختطاف في ليبيا وتم نقلهم الى تركيا حيث تم اجبارهم على الاعتراف بانهم خبراء حرب كيماوية يعملون في سوريا، ومما عرضه الروس برقيات رسمية ليبية تفيد باختطافهم وقتلهم.

هنية يتهم وزير داخليته بتعكير العلاقات مع مصر

* ابلغ اسماعيل هنية المخابرات المصرية في رسالة خاصة ان سبب تعكير صفو العلاقات مع مصر هو وزير داخليته فتحي حماد المسؤول عن العلاقات مع الجماعات السلفية وان حماس مستعدة للتعاون مع مصر ووضع حماد تحت تصرف مصر وكان الجيش المصري ابان حكم محمد مرسي طلب استجواب حماد ووزير آخر من حماس في قضية مقتل 16 جنديا مصريا في رمضان من العام الماضي

بوتين يرفض الاجتماع مع أردوغان

* رفض الرئيس الروسي فلادمير بوتين عقد اجتماع منفرد مع رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان في قمة العشرين.

المالكي لا يضمن سلامة الأمريكان في بلاده

*ابلغ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الادارة الاميركية انه لا يضمن سلامة 5 الاف اميركي على الارض العراقية في حاالة ضرب سوريا وان مجموعات مسلحة اخذت تعبر من ايران الى العراق ’ وجاء تحذير المالكي كنوع من التهديد وليس التحذير.

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سفير قطري يرفض العودة لبلاده بعد نقله

- سفير قطري في دولة خليجية، نقل إلى ديوان عام وزارة الخارجية القطري، يتلكأ في تنفيذ النقل ويقال أنه طلب إحالته على التقاعد على أن يظل مقيما في الدولة التي نقل منها، خاصة وأن لديه علاقات اسرية فيها وصداقات فضلا عن أملاك كثيرة تملكها خلال فترة عمله كسفير لبلادة والتي قاربت العقدين.

حماس تخاف على أموالها في مصر

- تحاول حركة حماس سحب مبلغ 15 مليون دولار مودعة في البنوك المصرية وتخشى من قيام النظام المصري الجديد بمصادرتها.

حماس تنفي التدخل في الشأن المصري

-انتقد القيادي الحمساوي عماد العلمي التدخل في الشؤون المصرية وقال في اجتماع مغلق ان قيادة حماس تنفي التدخل وان من تعتقلهم السلطات المصرية هم عناصر من الخارج ولكن يتبين انهم خرجوا من غزة وان عدد العناصر الحمسوية الذين تم اعتقالهم في مصر بلغ 186 شخصا.

التجربة الصاروخية الاميركية الأميركية الإسرائيلية اختبار لروسيا

-قالت مصادر دبلوماسية عربية ان التجربة الصاروخية الاميركية الاسرائيلية شرقي البحر المتوسط كانت إختبارا للاستعداد الروسي في البحر وكذلك للتأكيد للكونغرس عن التحرك المشترك مع اسرائيل ضد سوريا لحماية امن اسرائيل, وايضا كتهديد لروسيا التي ارسلت وفدا من مجلس الدوما الى الكونغرس قد يكشف عن معلومات من العميل سنودون الذي لجأ الى روسيا حول قيام ادارة اوباما بالتجسس على اعضاء الكونغرس.

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أردوغان منزعج من أوغلو

- أبدى رئيس ا لوزراء التركي رجب طيب اردوغان، إنزعاجه من ملاحظات أبداها امين عام منظمة التعاون الاسلامي احسان اوغلو في جلسات خاصة عكست استياؤه من هجوم رئيس ا لوزراء التركي على شيخ الازهر الشيخ احمد الطيب. يذكر أن إحسان أوغلو تركي الجنسية ويتحدث العربية بطلاقة ويعد من بين ابرز الشخصيات الاسلامية التي تربطها علاقات وثيقة بالازهر الشريف

اتهام روسي للسعودية بتمويل متطرفي الشيشان

- إتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السعودية بتمويل الثوار الشيشان ، وقال للامير بندر بن سلطان مسؤول الشؤون الامنية السعودي والذي يحمل الملف السوري في مكالمة هاتفية اتسمت بالحدية انه يملك كشفا بالتحويلات السعودية لهم. وكان الرجلان يتحدثان حول الازمة السورية عندما انتقل الوزير الروسي للحديث عن الدور السعودي في الشيشان

لاجيء فلسطيني يدفع حياته ثمنا لإنتقاد مشعل

عثر على جثة اللاجىء الفلسطيني محمد الخضراء جثة هامدة بعد ايام من اعتقاله في معسكر للاجئين من سوريا على حدود تركيا بعد ان انتقد خالد مشعل الذي كان يقوم بجولة في المخيم واتهمه بتحويل اللاجئين الى عملاء للمخابرات التركية, فقام الامن التركي باعتقاله .

مصر تتهم تركيا بتهريب عناصر القاعدة من سوريا لمصر

اتهمت مصاردر مصرية تركيا بالتآمر على مصر وقالت ان لديها معلومات عن قيام حكومة اردوغان بحشد عناصر من القاعدة من افغانستان والعراق وادخاهم الى سوريا وكذلك تدريب عناصر من القاعدة داخل سوريا وتهريبهم الى السودان وتونس وليبيا كمقدمة لتهريبهم داخل مصر وشن هجمات على الامن المصري.

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حاكم خليجي يجبر شقيقه على الاستقالة

* اجبر حاكم خليجي شقيقه الذي يعمل قائدا للشرطة، على الاستقاله نتيجة قيام الأخير بتوزيع أرقام سيارات مميزة على الجمهور بدون مقابل. وكان الحاكم قد طلب من مدير الشرطة استعادة الارقام وبيعها بالمزاد وهو ما رفضه المسؤول الامني معتبرا الاجراء الذي اتخذه من صلب عمله . وبعد تصاعد الخلاف بين الرجلين اضطر قائد الشرطة إلى الاستقالة . يذكر أن قائد الشرطة كان من بين أفراد الاسرة التي أيدت الحاكم الحالي عندما عين وليا للعهد بدلا من ولي عهد القديم الذي كان يشغل المنصباكثر من 30 عاما .

المخابرات التركية تقف خلف خطف المطرانين اليازجي وابراهيم

*قالت مصادر سياسية لبنانية التقت الرئيس السوري بشار الاسد مؤخرا ,ان خاطفي المطرانين بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم في منطقة حلب عملوا بأمر من المخابرات التركية , والمنفذون هم من المعارضة بينهم عنصران من حركة حماس في مخيم النيرب في حلب وتم اعتقالهما , ونقل المطرانان الى معسكر حدودي للمعارضة في تركيا, واشار الاسد ان تركيا تريد اعتنام فرصة مصارعة المطران الحالي اغناطيوس غيلوس للموت لكي ترشح يوسف تشيفين وهو تركي خليفة له كمطران لانطاكية وسائر الشرق خلفا له,لأن يوحنا ابراهيم هو المرشح الاقوى

الجهاد الاسلامي تتمسك بتحالفها مع ايران وحزب الله

* تمسك امين عام حركة الجهاد الاسلامي رمضان شلح المقيم في لبنان وايران بموقفه المتحالف مع ايران وحزب الله في رد له على محمد الهندي مسؤوول الجهاد في غزة الذي حاول ان يقنعه بالتوسط بين حماس وطهران, واعتبر شلح ان حماس أخطأت في معاداة ايران وسوريا, ورفض شلح مناقشة وضع سرايا القدس الذراع العسكري للحركة وقال ان السرايا لها استقلالية تامة منذ تأسيسها, ويذكر ان حماس فوجئت بحجم التسليح الصاروخي المتطور لدى الجهاد وكلها اسلحة من سوريا وايران بما فيها صواريخ فجر75

الجيش المصري: فرار الالاف من القاعدة مقصود

* الجيش المصري تلقى تقارير تفيد ان مهاجمة السجون في افغانستان والعراق وليبيا وفرار الآلاف من العناصر المتطرفة و القاعدة لم يكن صدفة بل تم ترتيبه سلفا لتسريب هذه العناصر مع عناصر اخرى في سوريا الى سيناء تمهيدا لمقاتلة الجيش المصري وتدميره كما يحدث في سوريا, مع ضلوع دول ومخابرات غربية واميركية في هذه المؤامرة

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المنصف المرزوقي تراجع عن الاستقالة بطلب من قطر

علمت( إرم نيوز) من مصادر عربية وثيقة الاطلاع ,ان الرئيس التونسي المنصف المرزوق كان على وشك تقديم استقالته من منصبه بعد إغتيال الناشط التونسي محمد البراهمي, لكن قطر اوفدت كلا من الدكتور عزمي بشارة الذي يعمل مستشارا ووضاح خنفر مدير قناة الجزيرة السابق للتوسط , وجاءت خطوة المرزوقي لمعرفته ان حزب النهضة هو من يوجه الاغتيالات في تونس ويستخدم عناصر من السلفيين, وكان رئيس الوزراء التونسي علي العريض هدد بالاستقالة هو الآخر عندما إكتشف ان المتهم السلفي قاتل شكري بلعيد في فبراير الماضي كان يعمل بإيحاء من حزب النهضة لكن الرئيس المرزوقي اقنعه بعدم تقديمها في حينه.

حزب الله يقطع طريق حماس إلى طهران

فشلت جهود الوساطة بين حماس وطهران لاعادة العلاقات بين الطرفين بسبب استمرار حزب الله في معارضة مثل هذه الخطوة واتهامه حماس بالغدر وكانت شخصيات دينية سنية لبنانية بطلب من حماس بذلت الاسبوع الماضي جهودا إضافية في هذا الاتجاه دون جدوى.

بندر بن سلطان فشل في إقناع الروس بتخفيف دعمهم للاسد

قالت مصادر عربية ان زيارة الامير بندر بن سلطان الى موسكو فشلت في تغيير موقف الرئيس الروسي فلادمير بوتين من الأزمة السورية, واضافت المصادر ان الرئيس بوتين قدم مداخلة مطولة أكد فيها ان الوضع السوري جزء من الأمن القومي الروسي, وان المعارضة السورية مجموعات متنافرة بلا قيادة, وان الائتلاف السوري غير مسيطر على الارض, وان موسكو على استعداد للتفاوض مع قيادة الائتلاف لو كانت مسيطرة, وانها ما زالت تحبذ التفاوض مع المعارضة من الداخل السوري وليس من الخارج . ورد الامير السعودي بمداخلة مفادها ان استمرار الوضع دون حسم سياسي او عسكري سيؤدي الى تقسيم سوريا الى عدة دويلات.

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الخليجيون يتحالفون مع عزت ابراهيم

قالت مصادر خليجية مطلعة، إن فعاليات خليجية تنخرط حاليا في جهد من أجل بناء شكل من اشكال التحالف مع نائب الرئيس العراقي السابق عزة ابراهيم الدوري، استنادا إلى أن اولوية المواجهة حاليا هي مواجهة المد الايراني في العراق. وأوضحت هذه المصادر أن التصريحات الاخيرة التي أقر فيها الدوري بأن احتلال الكويت كان خطأ تاريخيا يمهد لهذا الجهد واشارت إلى أن الدوري له علاقات صداقة مع كثير من القيادات الخليجية. يذكر أن عزة الدوري يرأس الجناح العراقي من حزب البعث ويقود المقاومة العراقية التي ناهضت الاحتلال الامريكي للعراق ويبلغ من العمر حاليا 70 عاما، وتدور اقوال متناقضة عن حالته الصحية ففيما يقال انه يعاني من امراض مزمنة يقول آخرون أن صحته بشكل عام جيدة وأن هزاله ناتج عن حساسية في معدته لا أكثر.

حزب الله يرفض المصالحة مع حماس

علمت إرم نيوز من مصادر عربية واسعة الاطلاع ان المساعي التي بذلتها شخصيات من المنتدى القومي الذي انعقد مؤخرا في بيروت للتوسط بين حزب الله وحركة حماس الفلسطينية، فشلت بسبب رفض حزب الله تغيير موقفه حيث اتهم حماس بالغدر والخيانة وكان تيار محمد الهندي في حركة الجهاد الاسلامي و المفكر الاسلامي منير شفيق بذلا جهودا في هذا الاتجاه لكن حزب الله وزع شريط فيديو لعناصر قال انهم ينتمون لحماس وتم اسرهم في القصير , وشكل المنتدى وفدا للاجتماع مع السفير الايراني غضنفر آباد لكن حزب الله سبق الفد وابلغ السفير رفضه اية مصالحة مع حماس.

صندوق مالي لتمويل اخوان تونس وليبيا

وافق التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين في اجتماعه في اواسط شهر يوليو في اسطنبول على تأسيس صندوق مالي برئاسة راشد الغنوشي للصرف على فرعي الاخوان في تونس وليبيا على أن يمول من التبرعات ومن اموال التنظيم العالمي.

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نصر الله يرفض الصلح مع حماس

رفض الشيخ حسن نصر الله زعيم حزب الله اية مصالحة او حوار مع حركة حماس، وجاء الرفض في رسالة خطية ارسلها نصر الله الى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ردا على رسالة من مشعل واتهم نصرالله حماس بعدم الوفاء لمن سلحها ودربها على حرب الشوارع والانفاق، واكد ان القطيعة بين الطرفين نهائية ولا رجعة فيها.

سفير سوريا في لبنان يرفض مقابلة ممثل حماس

*حاول ممثل حماس في لبنان احمد بركة لقاء السفير السوري في بيروت لكن الاخير احاله الى ضابط الامن في السفارة الذي وعده بالاتصال به، وتحاول حماس بعد احداث مصر استئناف الحوار مع دمشق وحزب الله وايران.

مصر تعيد علاقاتها مع سوريا

ذكرت مصادر دبلوماسية، أن مصر ستعيد علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بصمت، حتى لا يبدو أن استعادة هذه العلاقات تعبير عن تأييد مصر للنظام السوري في مواجهة المعارضة وقالت إن إعادة العلاقات سيكون تصحيح لخطأ وليس مراجعة للموقف السياسي من الازمة السورية القائم على تشجيع الاطراف المختلفة على الحوار من أجل الوصول إلى حلول تضمن استقرار سوريا ووحدة اراضيها.

قالت مصادر سعودية إن الرياض ابلغت الدول الاسلامية بأنها ستتعامل بحزم مع أي انتهاك لحرمة الحج أو اي استغلال له لإغراض سياسية أو دعائية أو مذهبية.

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سفير مخضرم لقطر في خطر

يتردد أن سفير قطري مخضرم في دولة خليجية سينقل إما إلى ديوان عام الوزارة في الدوحة أو سيحال على التقاعد. ويقال أن السفير محسوب على وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

دول الخليج وإقامات المرتبطين بحزب الله

قالت مصادر خليجية إن الاجهزة المختصة في دول التعاون تتريث في تنفيذ قرارات المجلس بشأن الغاء إقامات المرتبطين بحزب الله وذلك لما بعد إنتهاء شهر رمضان المبارك ، على أن تنتهي من تحديد العناصر التي ستلغى إقاماتها قبل الموسم الدراسي 2013 / 2014

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جولة خليجية لأمير قطر الجديد

قالت مصادر قطرية إن أمير قطر الجديد سيقوم قريبا بجولة خليجية في إطار التعريف بتوجهات بلاده الجديدة في ظل التغيير الذي شهدته القيادة، ولم تستبعد أن تتم هذه الجولة خلال الايام الاولى من شهر رمضان المبارك بحيث تكون مناسبة لتهنئة قادة الخليج بحلول شهر رمضان المبارك وشكرهم على تهانيهم له بتوليه مقاليد السلطة الشهر الماضي.

مصر تطالب دول الخليج برقابة تحويلات الإخوان

طالبت مصر حكومات دول الخليج بتشديد الرقابة على التحويلات المالية من دول المجلس لمصر وسط دلائل على أن محازبي وانصار الإخوان في دول المجلس يحاولون في ايصال دعم مالي لجماعة الاخوان لإستخدامها في حشد التأييد الشعبي للجماعهة تحت مسمى موائد الرحمن والصدقات.

سوريا ترى تغيرا في موقف دول الخليج

قالت مصادر المعارضة السورية، إن التأييد الخليجي لإجراءات الجيش المصري الاخيرة التي ادت إلى عزل جماعة الاخوان، تعكس التغير في موقف دول التعاون من القوى المتطرفة التي تسللت إلى صفوف المعارضة السورية وقالت إن من شأن ذلك تركيز الدعم بالقوى المعتدلة والتي تتميز بالانضباط وبعلاقات معروفة بالجيش السوري الحر.

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**دول الخليج ترسل معدات دفاعية للأردن

توقعت مصادر أردنية وصول معدات دفاعية من بعض دول الخليج، ولم تستبعد هذه المصادر أن يكون جزءا من هذه المعدات قد شارك في مناورات الأسد المتأهب التي جرت في الأردن وشاركت فيها بعض دول الخليج .

**تنازل أمير قطر يحرج قادة الخليج

أبدت أوساط خليجية إمتعاضها من الطابع الاستعراضي لتنازل امير قطر عن السلطة وقالت إن ذلك يحرج بعض دول الخليج التي لا توجد فيها آليات إنتقال واضحة للسلطة، لكنها استبعدت مع ذلك أن تنتقل عدوى التنازل لدول خليجية اخرى.

**حماس تمنع الزهار من الذهاب لإيران

رفضت حركة حماس الاثنين السماح لمحمود الزهار بالسفر عبر معبر رفح على رأس وفد من 22 شخصا كانوا متوجهين الى لبنان ومنها إلى طهران لتهنئة الرئيس المنتخب روحاني، ويذكر أن الزهار يقود تيارا مواليا لايران وسوريا في حماس.

**تصاعد التوتر بين حماس والجهاد

تصاعد التوتر بين حركة حماس والجهاد في غزة بعد مقتل احد قادة الجهاد برصاص شرطة حماس أثناء محاولتها اعتقال 3 من مقاتلي كتائب القسام أطلقوا صاروخا على عسقلان وطلبوا حماية الجهاد.

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** القرضاوي يقيم في الجزائر بعد قطر

توقعت مصادر مصرية ان يقيم الشيخ يوسف القرضاوي في الجزائر التي حصل على جنستها بعد زواجه الاخير من سيدة جزائرية وذلك تحسبا لطلب قطري له بمغادرة الدوحة وتصفية اعماله فيها.

** مسؤول أمني خليجي كبير مهدد بالإقالة

مسؤول امني خليجي كبير يتولى ملف إحدى دول الربيع العربي، مهدد بالإقالة من مركزه بعد فشله في إدارة هذا الملف وبعد الانتكاسات التي وقعت فيها جهوده، وفشل بعض التحالفات التي ابرمها.

** قطر تحبس أنفاسها في انتظار التغيير

تحبس الاوساط القطرية أنفاسها بإنتظار الدخان الابيض الذي تنجلي بظهوره، قصة تنحي أمير دولة قطر عن الحكم لصالح نجله ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولوحظ أن المسؤولين القطريين لا يعلقون على التقارير المتواترة الخاصة بقرب تنازل الامير ورئيس وزرائه.

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**فشل وساطة مشعل بين الإخوان والحكومة في الكويت

فشل خالد مشعل في مهمة وساطة قام بها بين جماعة الاخوان المسلمين الكويتية والحكومة حيث رفضت الحكومة شروط الاخوان لوقف تنسيقهم مع بعض الجهات الشيعية في الكويت ومنها اجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وطبقا لمصادر فلسطينية حصل خالد مشعل على عشرة ملايين دولار من الكويت كدعم لحركة حماس لكن الكويت رفضت منح عناصر من حماس موجودة في لبنان تأشيرات دخول الى الكويت.

**وليد جنبلاط يحمي ممثل حماس في لبنان

لجأ اسامة حمدان ممثل حماس في لبنان الى حماية وليد جنبلاط بعد تدهور العلاقات بين حزب الله وحماس وقد طلب حمدان حماية جنبلاط بعد مواجهته بلائحة اسماء لعناصر من حماس طلب ادخالهم الى لبنان واسروا او قتلوا في القصير.

**حزب الله يقدم أدلة تثبت تورط قطر واسرائيل بالقصير

عرض حزب الله على مدير الامن العام اللبناني عباس ابراهيم صور وثائق سفر فلسطينية سورية ولبنانية تم تزويرها في قطر لادخال عناصر من حماس وعملاء فلسطينيين من اسرائيل للقتال ضد النظام السوري في القصير وتم العثور على الوثائق من الجرحى والقتلى في القصير وتم اسر ثلاثة عملاء جرحى يرفض حزب الله تسليمهم للأمن اللبناني اذا لم تتم محاكمتهم.

**حماس تتودد لحزب الله

*بعث عماد العلمي عضو المكتب السياسي في حماس ورمضان شلح زعيم حركة الجهاد رسالة الى حسن نصرالله طالباه فيها بعدم معاملة حماس على انها عدو وقالا في الرسالة ان اغلبية حماس مع تيار المقاومة الذي تمثله سوريا وحزب الله وايران وان الاقلية تمثل اختراقا قطريا لحماس.

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** تنازل أمير قطر هل هي تمثيلية؟

قالت مصادر خليجية مطلعة انه إذا صحت نية امير قطر التنحي عن السلطة لولي عهده، فإن هذا القرار سيكون بمثابة إختبار لشعبية الأمير وأنه ينتظر ترتيب حراك جماهيري يقوده ولي العهد من أجل إقناع الامير بعدم التخلي عن السلطة وتأكيد تمسك القيادة القطرية والشعب القطري بقيادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

** اتهامات واشتباكات داخل حماس

اتهم محمود الزهار وزير داخلية حماس فتحي حماد بالمشاركة في اغتيال القائد العسكري لحماس يحيى عياش في التسعينيات في تعليق له على تصريحات لحماد قال فيها انه سيرفع مستوى الرجولة في غزة وبدا حملة لملاحقة الشبان وقص شعرهم واجبارهم على تغيير بناطيلهم حيث قال الزهار عليه اولا ان يقول لنا من قتل عياش وفور ذلك وقعت اشتباكات بين رجال حماد ورجال الزهار.

** أمريكا تطلب من نتنياهو عدم استثارة روسيا

طلب بنيامين نتنياهو من اعضاء حكومته وقادتة العسكريين عدم التعليق على روسيا وشحنتها الصاروخية لسوريا وجاء الطلب بناء على نصيحة اميركية بعدم اثارة روسيا.

** المعارضة المصرية تسعى لتجاوز مرحلة الترهيب

قالت مصادر المعارضة المصرية في الخارج إنها تجري اتصالات فيما بينها من أجل المشاركة في الحراك الشعبي الحالي لإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين. وأوضحت هذه المصادر أن بعض اطياف هذه المعارضة ترى أن عليها تجاوز مرحلة الترهيب التي تعرضت لها والاتهامات التي طالتها بعد سقوط النظام السابق بعد أن بينت الأحكام القضائية التي صدرت بحق رموز ذلك النظام أن تلك الاتهامات لم تكن صحيحية وبنيت على أساس سياسي.

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**السعودية تحاول اقناع عون بالتخلي عن تحالفه مع حزب الله

قالت مصادر خليجية إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى إقناع الجنرال ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر لفض تحالفه مع حزب الله ، مشيرة إلى أن الاتصالات التي يجريها سفير المملكة في بيروت على العسيري مع وزير الطاقة اللبناني وصهر عون جبران باسيل قطعت شوطا على طريق التطبيع بين الجانبين ، وذلك بعد أن استشعر عون أن تدخل حزب الله إلى جانب سوريا أضعف شعبيته بين الطوائف السنية والمسيحية.

**إيران تغلق غرفة التجسس في غزة

اغلقت ايران غرفة تنصت هاتفية ولاسلكية في غزة كانت اقامتها عام 2005 للتنصت على المكالمات ومن ضمنها مكالمات قادة حماس مع جماعة الاخوان في مصر ومكالمات محمد دحلان وبقية الفصائل في غزة وكان يديرها خبراء ايرانيون ومن حزب الله وجاء الاغلاق بطلب من حركة الجهاد التي صارت الحليف الاقوى لايران في غزة, وكانت ايران بدأت بتسريب فحوى بعض المكالمات لابتزاز جماعة الاخوان في مصر.

**إيران تمول كتائب القسام

بلغت ايران كتائب القسام في غزة انها ستمولها بخمسة ملايين دولار شهريا لثلاثة اشهر الى ان تعيد حماس النظر في موقفها المعادي للنظام السوري.

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** حماس تطلب من جماعة جبريل حماية قواعدها في لبنان

عناصر من حماس في لبنان طلبت من جماعة احمد جبريل حمايتها في قواعدها بلبنان حتى لا يضطروا لمغادرته.

** تركيا تطلب من الأردن استضافة خالد مشعل

وزير خارجية تركيا داود اوغلو طلب من الاردن استضافة خالد مشعل لفترة بعد ان رفضت المخابرات المصرية نقل اقامته الى القاهرة من الدوحة.

** أوباما يطلب من أردوغان تضييق الخناق على النصرة

الرئيس باراك اوباما طلب من رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا منع وصول اية مساعدات او اسلحة او افراد للتيار السلفي الجهادي في سوريا خاصة جبهة النصرة واتفق الجانبان على ضرورة ان تقبر جبهة النصرة في سوريا.

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** مصالحة إخوانية برعاية سعودية

تحت رعايه سعودية التقى في جدة قبل أكثرمن اسبوع عدد من قيادات التنظيم العالمي لحركة الاخوان المسلمين وقياداته في سوريا ومصر وتونس والاردن للبحث في موقف جماعة الاخوان مما يجري من احداث في العالم العربي خصوصا في سوريا حيث يأخذ تنظيم سوريا على التنظيم الام في مصر عدم دعمه الكافي للثورة السوريه بل وياخذ عليه انفتاح مصر والرئيس محمد مرسي بالذت على ايران في هذه الظروف التي تشارك ايران النظام السوري المعادي تاريخيا للاخوان المسلمين في قمع الثوره السوريه.شارك في بعض من هذه الاجتماعات الامير تركي الفيصل رئيس مركز الملك فيصل للدراسات الاسلاميه ورئيس الاستخبارات السعوديه السابق والذي تربطه علاقات صداقه وود مع العديد من القيادات التاريخيه للاخوان المسلمين ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي .وكالعادة جرت هذه الاجتماعات بسريه مطلقه ولم يعرف الى ماذا توصل الاخوان .وان كانوا تلقوا نصائح سعوديه بضرورة التصالح مع النفس ومع الحلفاء التاريخين للجماعه منذ ان احتضنهم الملك فيصل بن عبد العزيز حين كانوا مطاردين في مصر وسوريا

** طرد حماس من بيروت الجنوبية

بناء على طلب الحاج توفيق صفا وهو من كبار المسؤولين في حزب الله فقد طلب من حركة حماس مغادرة مكاتبها وعناصرها وكوادرها وعددهم 220 شخصا المربع الامني في الضاحية الجنوبية لانهم يخشون اختراقات امنية بعد انقلاب موقف حماس ضد ايران وسوريا.

** سلام فياض في إجازة

الدكتور سلام فياض سيغادر في اجازة في نهاية الشهر بعد انتهاء المهلة القانونية لبقائه في منصبه وحتى الان لم يبت الرئيس الفلسطيني في مسألة خلافته حيث سيكون هناك فراغ سياسي.

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** من الوزارة للقيادة

وزير خليجي يحمل حقيبة سيادية مرشح للقفز إلى الصف الأول في سلم القيادة متجاوزا التراتبية التقليدية في سابقة تؤشر لتغييرات عميقة في هيكل الحكم

** "المطرب العاري"

مطرب عربي شهير يتميز برومانسية أغنياته وهو عضو لجنة تحكيم أحد برامج اكتشاف المواهب الشهيرة حاليا، كان حديث نزلاء الفندق الذى أقيم فيه مؤخرا عندما حضر إلى القاهرة، بسبب نزواته العاطفية المشينة، والحكاية ببساطة تتلخص فى أن صحفيه شابة زارته لإجراء حديث صحفى لمجلتها، لكنها فوجئت بالمطرب الشهير يتجرد من ملابسه قطعة قطعة حتى أصبح بملابسه الداخلية بحجة أن الجو حار جدا، وفى منتصف الحوار قام المطرب باستعراض جسده واقترب من الصحفية الشابة وحاول احتضانها فقامت الصحفية بخداعه وفتحت جهاز التسجيل الخاص بها دون أن يدري المطرب، وقامت بتسجيل نص الغزل الإباحي الذى قاله لها، وبعد انتهائه من هذا الغزل وبمجرد اقترابه منها صرخت الصحفية بعلو صوتها فدخل عليها أمن الفندق فقامت بتشغيل جهاز الكاسيت الذى يحمل غزل المطرب الأباحي

**بإنتظار بديل إخواني

مصدر مطلع بوزارة الإعلام المصرية قال أن تأخر اختيار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لأكثر من عشرة أيام يرجع إلى أن صلاح عبد المقصود وزير الاعلام يسعى للتجديد للششتاوى لحين توفير بديل إخوانى يمكن أن يتوافق مع العاملين فى ماسبيرو الذين لا يتوفقون يوميا عن الوقفات الاحتجاجية ضد سياساته وقد أرسل مذكرتين إلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، الأولي يطلب فيها مد خدمة إسماعيل الششتاوي لمدة سته أشهر في منصب رئيس الاتحاد.

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** السعودية تميز بين إخوان سوريا وإخوان مصر

أبلغت السعودية المعارضة السورية عدم رغبتها في التدخل في التركيبة القيادية للمعارضة وابلغت وفدا من المعارضة انها تميز بين اخوان سوريا واخوان مصر

** قطر ترسل فلسطينيين للقتال في سوريا

طائرة خاصة نقلت اواخر الشهر الماضي من مطار اللد 42 عميلا فلسطينيا الى الدوحة وتم تزويدهم بوثائق سفر سورية ونقلوا الى سوريا للقتال ضد النظام وافتعال مشاكل في المخيمات، وقد قتل احدهم في داعل واعتقل الجيش النظامي آخر بعد اصابته وقد يعرض على الاعلام قريبا.

** مخيمات لبنان تعيش في خوف

أبدت أوساط فلسطينية مخاوف من نقل الاضطرابات الى مخيمات لبنان بعد فرار مقاتلين فلسطينيين من القصير الى لبنان.

* حزب الله يفرض سيطرته على حدود سوريا

حزب الله فرض سيطرته على الحدود مع سوريا بتنسيق محكم مع الجيش اللبناني

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** كيري يجمع سعوديين وإسرائيلين في البحر الميت

- يلتقي جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة عددا من ناشطي الحقوق المدنية في دول المنطقة على هامش إجتماعات منتدى دافوس البحر الميت، وسيضم اللقاء الذي سيكون محدودا سعوديين واسرائيليين في سابقة نادرة.

** طلب خليجي لتدخل اسرائيلي بالقصير

- وجهت روسيا إنذارا قويا إلى إسرائيل بعدم قصف الجيش السوري في معركة القصير بعد طلب إحدى الدول الخليجية من إسرائيل دعم المعارضة جوا.

** حماس تقاتل في صفوف الحر

- 25 فلسطينيا من حماس أحدهم مقرب من خالد مشعل قتلوا في معركة القصير اضافة الى 75 شيشانيا كانوا في صفوف الجيش الحر.

** تدريب انجلو فرنسي للحر في ليبيا

- خبراء انجليز وفرنسيون يشرفون على تدريب الجيش الحر في مصراتة

الليبية بتمويل قطري.

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** مشعل يطلب وجبريل يرفض

طلب خالد مشعل من احمد جبريل التنسيق لفتح جبهة الجولان للمقاومة الفلسطينية لكن جبريل رفض الطلب واتهم مشعل بالعمل مع قطر ضد النظام السوري

** آه يا زمن

فنانة من جيل الوسط كانت إلى وقت قريب "نجمة مصر الأولى" فوجئت مؤخرا بسحب دور منها فى فيلم سينمائي جديد تقوم ببطولته نجمة شابة، وعندما استفسرت عن ذلك قيل لها أن النجمة الشابة التى تتميز بجمال فتان، وتزوجت لفترة من منتج سينمائي شهير رفضت تواجدها بدعوة إنها تذكرها بماضيها ككومبارس لاسيما وإنها كانت تعاملها باحتقار فى بدايتها الفنية، الفنانة الكبيرة عندما علمت ذلك قالت بحزن شديد "آه يا زمن"ولزمت الجلوس فى المنزل.

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**مستشار يتحول لمركز قوة بدولة خليجية

__ مستشار خليجي _من فئة المستشارين الذين يشيرون و يستشارون_ اصبح نقطة تقاطع لخلافات بين افراد اسرة حاكمة خليجية للدرجة التي جعلته مركز قوة يحدد من خلالها إتجاة تلك الخلافات وما قد ينتج عنها من تداعيات وإرتدادات.

**إعتزل العمل العام بعد عزله

__ مسئول خليجي أعفي من منصبه مؤخرا ، يستعد للتفرغ لأعماله الخاصة التي قيل أن إنشغاله وإهتمامه بها كانت وراء إعفائه من منصبه ، وقالت مصادر المسئول الخليجي أنها لا تستبعد اعتزاله العمل العام وحصر نشاطه في ميدان الأعمال.

**ارملة 5 نجوم في ضيافة دولة خليجية

__ أرملة مسؤول سوري قتل في منذ فترة تعيش مع أولادها في مجموعة فيلل معزولة ضمن ضاحية سكنية فخمة في إحدى المدن الخليجية ، وتخضع لحراسة مشددة وتمتنع عن الإستقبالات إلا بحدود ضيقة جدا.

**فنان كبير يحب الخادمات الروسيات

فنان أعزب من جيل الكبار كان متزوجا من فنانة تليفزيونية مثل النسمة، وأنجب منها فنانا شابا له قضية نسب شهيرة اعترف بها مؤخرا وقدم العديد من البطولات التليفزيونية. اشتهر فى الفترة الأخيرة بحرصه على تغيير خادمة منزله كل شهر، إلا إنه اتجه فى الفترة الأخيرة إلى الخادمات الروسيات بحجة إنهن أنظف وأجمل من المصريات، لكن المقربين منه والعارفين ببواطن الأمور أكدوا أن الموضوع ليس له علاقة بنظافة البيت على قدر ماهو له علاقة بعملية المساج التى يهواها النجم المخضرم و لايخرج من منزله إلا بعد أن تقوم الخادمة بهذه المهمة!.

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**مرض خطير يهدد مسؤول خليجي رفيع

بدأت أعراض مرض خطير على مسؤول خليجي رفيع قد تعيقه عن الاستمرار في منصبه الذي لم يمض على تعيينه فيه اكثر من عام، وتتداول الاوساط المطلعة في البلد الخليجي المشار إليه عدة سيناريوهات محتملة لمواجهة آثار الفراغ الذي قد يسببه غياب هذا المسؤول عن المشهد السياسي في بلاده.

** المجالي يخلف النسور

قالت مصادر برلمانية أردنية إن الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في إجراء التعديل الوزاري الذي وعد به قد تكون بداية العد العكسي لتشكيل حكومة جديدة يبدو اكثر المرشحين حظوظا لتشكيلها حسين هزاع المجالي وزير الداخلية الحالي ونجل رئيس الوزراء الاسبق هزاع المجالي الذي كان قد أغتيل في مكتبه في 29 اغسطس 1960 .

وقالت المصادر البرلمانية إن النسور يحاول منذ عدة أسابيع إدخال عدد من النواب في التشكيلة الوزارية طمعا في تعزيز الثقة الضعيفة التي حصلت عليها حكومته. وأن النسور استمزج بعض النواب بالفعل لإدخالهم ضمن التشكيلة إلا أن الموقف الذي اتخذه مجلس النواب الأردني من الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الأقصى وتلكوء الحكومة بالرد على تلك الانتهاكات ، فوت الفرصة أمام النسور الذي بات يواجه صعوبة حقيقية في استكمال تشكيلة الحكومة التي تعد من بين الحكومات الأصغر في تاريخ الأردن .

**الخطيب يشتكي قطر للسفير السوري بلبنان

معاذ الخطيب رئيس المعارضة السورية اجتمع مع السفير السوري في لبنان ونقل اليه ان قطر تسعى لتقسيم سوريا.

** الدعم الخليجي ينقطع عن صحفي ثقيل

صحفي عربي _ من الوزن الثقيل _ يواجه ضائقة مالية حادة تضطره للاستعانة بالمهدئات، وذلك بعد أن إنحسرت عنه مظلة دعم خليجية تستهويها الصحافة وجلسات المفكرين والكتاب. المظلة الخليجية لم تنحسر عن صحفي واحد بل عدة صحفيين معظمهم في سن التقاعد.

**مشعل يشترط الإقامة بالقاهرة

طلب تيار خالد مشعل في حماس من المخابرات المصرية, السماح لمشعل بالاقامة في القاهرة كما هو حال موسى ابو مرزوق كشرط لانجاح المصالحة بينما طلب التيار الايراني في حماس السماح له بالتنقل من القاهرة الى بيروت فطهران بحرية, ولم ترد المخابرات المصرية على الطلبين.

** مليونيرة عربية تنفق على زوجها المخرج وصديقه

لم تتوقع فنانة تشكيلية عربية خيانة زوجها المخرج السينمائي الشهير لها بعد كل ما فعلته من أجله، أحبت الفنانة التشكيلية الخليجية أن تفاجأ زوجها فذهبت إليه في مكتبه، وعندما سألت عليه قيل لها: إنه يراجع سيناريو مع وجه جديد، وعندما دخلت إلى المكتب فوجئت بزوجها يخونها فأصرت على الطلاق. وحاول المخرج إقناعها أن ما شاهدته "بروفة" لمشهد في فيلم جديد، علماً أن المخرج "الدونجوان" منذ تزوج هذه الثرية العربية وهو عاطل عن العمل بحجة بحثه عن سيناريوهات جديدة غير مسبوقة.