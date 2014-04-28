الملاس..أسرار وخبايا

كشف مصدر موثوق في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية لـ إرم أن الرئيس عبدربه منصور هادي قد منع مستشاره لشؤون الأمن والدفاع اللواء علي محسن الأحمر من دخول القصر الرئاسي بالعاصمة صنعاء الأحد، على خلفية خلاف بينهما.

ويمتد خلاف الرئيس هادي ومستشاره لشؤون الأمن والدفاع وقائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع قبل حلّها، إلى أكثر من شهر، حيث توترت خلالها علاقة الرجلين بسبب موقف هادي ووزير الدفاع من الحرب الدائرة شمال اليمن وعدم الزج بالجيش في حرب سابعة ضد جماعة الحوثي، وهو ما يطالب به مستشاره اللواء علي محسن الأحمر.

وقال المصدر الرئاسي إن المستشار محسن دخل مؤخراً في مشادّة كلامية مع حراسة القصر الرئاسي بصنعاء ووصفهم بعبارات غير لائقة، فيما جميع أفراد حراسة القصر من اللواء الثاني حماية رئاسية والذي يقوده العقيد محمد علي هادي نجل شقيق الرئيس اليمني، وهو ما تسبب لاحقاً بإصدار هادي توجيهات تمنعه من دخول القصر الرئاسي.