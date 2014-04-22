الملاس..أسرار وخبايا

علمت شبكة "إرم" أن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" يعمل على اقناع اعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" باعتماد مقترح يتبناه يقضي بتفويض محمود عباس بتحديد موعد اجراء الإنتخابات الفلسطينية بعد اتمام المصالحة الفلسطينية.

مقترح الأحمد يشترط أن لا تتم الإنتخابات قبل مضي ستة أشهر على إتمام المصالحة، وهي الفترة التي كانت تطالب بها حركة "حماس"، بعد أن كان محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يقترح أن تتم الإنتخابات بعد فقط ثلاثة أشهر من المصالحة.

"حماس" كانت تعرض على فترة الثلاثة أشهر لأنها غير كافية لأن تستعد لخوض الإنتخابات.

آخر من أقنعهم الأحمد بمقترحه من اعضاء اللجنة المركزية كانا عباس ثم سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الذي زاره في عمّان لهذه الغاية.