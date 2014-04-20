الملاس..أسرار وخبايا

تسببت خلافات حادة بين قيادات المؤتمر الجنوبي الأول المتزعمة لتيار الحراك الجنوبي غير المتشدد في جنوب اليمن بإرجاء انعقاد المؤتمر العام الثاني المزمع إقامته بعد أيام في العاصمة المصرية القاهرة إلى أجل غير مسمى، على الرغم من وصول العشرات من الأعضاء القادمين من جنوب اليمن إلى القاهرة.

ويتوقع أن يشهد المؤتمر الجنوبي الأول الذي بات يعرف بـ(مؤتمر القاهرة) انشقاقات بين قيادته نظرا لتباين الآراء في مسألة التعاطي مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2041 الخاص باليمن والمتعلق بفرض عقوبات دولية على معرقلي عملية التسوية السياسية وانتقال السلطة في البلد.

وسبق أن فشل (مؤتمر القاهرة) في عقد لقاء توافقي مطلع العام الجاري مع تيارات أخرى في الحراك الجنوبي أكثر تشددًا لمطلب الانفصال عن شمال اليمن، نتيجة للخلافات المزمنة بين قياداتها التي تدفع كل تيار إلى تهميش الآخر، وهو ما تسبب بحالة من الانقسام في الشارع الجنوبي.