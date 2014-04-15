الملاس..أسرار وخبايا

كشف تقرير سري لمجلس الشيوخ الأمريكي، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" تجاوزت صلاحياتها القانونية وبررت استخدام التقنيات العنيفة لدى استجواب المشتبهين بالتورط في "الأنشطة الإرهابية".