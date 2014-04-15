الملاس..أسرار وخبايا

الملاس..أسرار وخبايا

**فضيحة جديدة لـ "سي آي إيه"**

كشف تقرير سري لمجلس الشيوخ الأمريكي، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" تجاوزت صلاحياتها القانونية وبررت استخدام التقنيات العنيفة لدى استجواب المشتبهين بالتورط في "الأنشطة الإرهابية".

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