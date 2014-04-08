الملاس..أسرار وخبايا

**حكاية وزير مصري مع جارته الحسناء وفنانه مغمورة!**

لا حديث يعلو داخل وزارة خدمية تعد من أكبر الوزرات الخدمية في مصر على الحديث عن قصص الوزير العاشق للنساء والفنانات.

الموظفون بالوزارة يتندرون يوميا على قصص الوزير التي لا تنتهي وأشهرها قصته مع فنانه خفت نجمها منذ سنوات حاولت الدخول في مجال السياسة بعد ترشحها في انتخابات مجلس الشعب عقب ثورة 25 يناير إلا أنها فشلت فشلا ذريعا ولم تحصد أصواتا تذكر.

القصة الثانية والتي يتداولها العاملون بالوزارة هي قصة جارة الوزير الحسناء المطلقة من رجل اعمال قطري.

حيث أكدت المصادر بالوزارة أن الوزير طلب من وكيل الوزارة في محافظة كبيرة تنفيذ خدمة ايضا غير قانونية لأبناء جارته الأطفال ولكن وكيل الوزارة رفض ..وكانت النتيجة قيام الوزير بإصدار قرارا بمعاقبة وكيل الوزارة ونقله من المحافظة التي يعمل بها وأتى بوكيل وزارة نفذ له طلبه الخاص بأبناء جارة الوزير الحسناء.

ووفقا للمصادر بالوزارة الخدمية الكبيرة فإن حكايات الوزير مع النساء لا تنتهي إلى هذا الحد، حيث عمد الوزير إلى نقل موظفة حسناء من القطاع الذي تعمل به إلى مكتب أحد أصدقاءه والذي عينه مستشارا له عقب توليه الوزارة بطلب من صديقه لنقلها إلى مكتبه نظرا لجمالها..لتنتهي قصة الموظفة والمستشار بتقدم الموظفة الطلاق من زوجها الذي يعمل معها في نفس الوزارة حتى تتمكن من الزواج من المستشار صديق الوزير.