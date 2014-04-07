الملاس..أسرار وخبايا

**أجهزة مخابراتية تحذر "جعجع" من الاغتيال**

حذرت أجهزة مخابراتية عربية ودولية، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من الترشح للرئاسة، موجهة له النصيحة القائمة على معلومات، بوجود مخططات قائمة للنيل منه واغتياله في حالة السير قدماً في هذا الأمر.

هذه النصيحة أُسديت من باب الصداقة إلى "جعجع" من جانب أجهزة معلومات تابعة لكيانات مخابراتية في مصر، السعودية، فرنسا، والذي يرتبط بقيادات داخل تلك الأجهزة بعلاقات قوية، وقالت مصادر خاصة من داخل هذه الأجهزة، هناك مخططات للتخلص من "جعجع" لعدم وصوله إلى كرسي الحكم، نظراً لتضارب مشروعه السياسي في لبنان، مع مصالح حزب الله والحليف السوري والنظام الإيراني.