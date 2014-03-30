الملاس..أسرار وخبايا

**واشنطن تتجسس على الصين**

كشفت وثائق جديدة سربها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن -ونشرتها وسائل إعلام أمريكية وألمانية- أن الوكالة تسللت إلى خوادم شبكة شركة هواوي الصينية وتجسست على مراسلاتها، والصين تطلب تفسيرا.

ونقلت مصادر إعلام أخرى عن المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله "إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيطلب من الكونغرس العمل على إنهاء عمليات وكالة الأمن القومي الأمريكية الواسعة لجمع وتخزين سجلات الهواتف، وفي الوقت نفسه السماح للحكومة باستخدام تلك البيانات في وقت الحاجة".

**قاسم سليماني يواجه الأمير بندر**

قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني يبلغ قيادات الحرس الثوري أن المرحلة المقبلة أمنية بامتياز، سمتها التفجيرات والاغتيالات والخطف في سوريا والعراق ولبنان وإيران. و حسب مصادر إعلامية، سليماني يستعدّ لمواجهة مباشرة مع رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان.

**ميركل في قبضة المخابرات الأمريكية**

قالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أن "وكالة الأمن القومي الأمريكية خزنت أكثر من 300 تقرير عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحدها".

وقالت الصحيفة إن "الوثيقة تثبت أن وكالة الأمن القومي الأمريكية جمعت معلومات استخباراتية عن المستشارة ميركل، الأمر الذي يمكن أن يصبح دليلاً مهماً في التحقيقات التي ستتناول هذه القضية".