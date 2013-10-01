الملاس أسرار وخبايا

** قادة الإخوان المصريين يلجأوون لغزة

*ذكرت مصادر فلسطينية في غزة ان العرض العسكري الذي نظمته حركة حماس في رفح يوم السبت الماضي بشكل

مفاجىء جاء للتغطية على وصول 9 من قادة الاخوان المسلمين المصريين المطلوبين للسلطات المصرية, حيث إن الرقابة المصرية مشددة في منطقة النفاق حيث انفصلت عن موكب هنية 3 سيارات وعادت تحمل هؤلاء الأشخاص وانضمت الى موكبه عند العودة ودخلت الى منزله.

** اوباما طلب تصويت العموم البريطاني حفظا لماء الوجه

*قالت مصادر دبلوماسية اوروبية أن الرئيس الاميركي باراك اوباما هو من طلب من رئيس وزراء بريطانيا عرض المشاركة البريطانية في توجيه ضربة للنظام السوري على مجلس العموم لعلمه المسبق برفضها لأنه أي اوباما كان يبحث عن مبرر للتراجع.

** الوساطة الفلسطينة ترتب لقاء كيري بفهمي

*نجحت الوساطة الفلسطينية في ترتيب لقاء بين وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري ونظيره المصري نبيل فهمي , وكان الرئيس القلسطيني محمود عباس طلب من كيري أثناء اجتماعه معه في لندن الاستماع إلى الرواية المصرية للأحداث وعدم الركون إلى التقارير.

** تنحية قطر عن رئاسة لجنة المتابعة العربية

* تحاول مصر حاليا تغيير رئاسة لجنة المتابعة العربية وهي لدولة قطر حيث لم يعد لقطر أي تأثير على الساحة الدولية ولا تستحق هذا المنصب وفقا للمسؤولين المصريين.