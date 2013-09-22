الملاس..أسرار وخفايا

تعاون بين المخابرات السورية والمصرية

* المخابرات السورية زودت نظيرتها المصرية بأعداد وأسماء وصور عناصر تكفيرية بدأت بالانتقال إلى ليبيا تمهيدا للتسلل إلى مصر , وقامت جماعة الإخوان في تركيا بتجنيد هؤلاء ونقلهم إلى ليبيا حيث توجد معسكرات للإخوان لتدريب المقاتلين وإرسالهم إلى مصر لشن حملة تفجيرات في المدن المصرية. وكانت العلاقات بين زيدان والإخوان تدهورت بعد قيامه بزيارة القاهرة لتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب بين البلدين بعد سقوط حكم الإخوان في مصر.

*خلافات بين الجيش الجزائري والرئيس بوتفليقة

أثارت رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح للمرة الرابعة خلافات بين الرئيس والجيش ويرى الرجل القوي في الجيش وهو العميد توفيق قائد الاستخبارات العسكرية أن بوتفليقة غير مؤهل للحكم وفقا للتقارير الطبية وأن المحيطين به من الفاسدين خاصة شقيقيه يريدون استمراره وهذا يساعد الإسلام السياسي في شن حملة ضد الفساد بينما يجب أن يكون الجيش عنوان مكافحة الفساد.

تسليح خليجي لجماعات مصرية متطرفة

* شخصية خليجية مؤثرة تقوم بإمداد جماعات مسلحة في مصر بالسلاح لمنع استقرار مصر وعودة تحالفها مع دول الخليج , مع أن هذه الشخصية تمد المعارضة السورية بالسلاح أيضا وتقدم نفسها لواشنطن كوريث للحكم في بلادها.

قروض مالية للفقراء الفلسطينيين

* الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سجل مع أخرين شركة الغد غير الربحية بهدف توفير قروض للمحتاجين للمساهمة في التنمية , وكان فياض أعلن أنه سيواصل العمل السياسي في الأراضي الفلسطينية.

--