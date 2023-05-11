"السهم الواقي".. عملية عسكرية إسرائيلية في غزة لاستعادة الردع

كانت عملية "السهم الواقي"، التي تمت فيها تصفية قيادات حركة "الجهاد الإسلامي"، أمس الأول الثلاثاء، ضرورية ومطلوبة في مواجهة تآكل الردع الإسرائيلي الذي سجل، خلال الأشهر الأخيرة، ضد قطاع غزة والجبهة الشمالية، تمامًا كما في الأيام التي سبقت عملية "طلوع الفجر" قبل 9 أشهر، فقد أدرك كل من الجيش الإسرائيلي و"الشاباك"، أن عددًا من البراغي قد اشتدت من جانب الأعداء، وأثَّر ذلك على قوة الردع الإسرائيلية التي بدأت تتآكل أكثر فأكثر، وبالتالي تزايدت كمية الصواريخ المطلقة تجاه إسرائيل.

وبلغت الذروة، الأسبوع الماضي، في حدث سمحت فيه "الجهاد الإسلامي" لنفسها بإطلاق 26 صاروخًا في وضح النهار باتجاه سديروت والمستوطنات المحيطة بها. كل هذا لأن القيادي خضر عدنان قرر إنهاء حياته بعد إضراب عن الطعام لمدة 86 يومًا. ومن الواضح الآن أن رد فعل الجيش الإسرائيلي غير كافٍ ضد البنية التحتية لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وبالتالي فإن الثمن الذي جنته إسرائيل لم يكن كبيرًا.

هذه فرصة أخرى لتعلم أنه ليس عليك شراء كل تصريحات الجيش التي تخبرنا بمدى شدة الضربة، وإذا كان الأمر كذلك، لم تكن هناك حاجة حقيقية للهجوم المشترك الليلة الماضية.

منذ ذلك اليوم من المعركة الأسبوع الماضي، بدأ "الشاباك" والجيش الإسرائيلي، البحث عن فرص للقضاء على كبار المسؤولين. ولم يكونوا بحاجة إلى توجيه خاص من غالانت أو نتنياهو، لأنه لا توجد خيارات أخرى كثيرة في سلة الردود. ومع ذلك، وبفضل رئيس الوزراء ووزير الدفاع، من الصواب القول إن التعاون المهني بينهما جيد، بحسب مصادر معنية بصنع القرار.

ويوم الجمعة، جرت مناقشة الموافقة على الخطة في مقر "الشاباك"، ويوم الأحد، فُتحت بالفعل فرصة لتنفيذها، وجلس جميع الأطراف في غرفة إدارة الحدث وتعقّبه، وأدى وجود العديد من المدنيين الذين تم تعريفهم بأنهم بريئون بالقرب من هؤلاء الإرهابيين، إلى إلغاء العملية وتأجيلها إلى فرصة العمليات التالية، وطوال الوقت الذي تم فيه الحفاظ على مستوى عالٍ من التجزئة، لم يشارك الوزراء في الخطط التشغيلية وكذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على الرغم من أن مثل هذه العملية لها آثار على الأمن الداخلي.