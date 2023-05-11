"السهم الواقي".. عملية عسكرية إسرائيلية في غزة لاستعادة الردع
كانت عملية "السهم الواقي"، التي تمت فيها تصفية قيادات حركة "الجهاد الإسلامي"، أمس الأول الثلاثاء، ضرورية ومطلوبة في مواجهة تآكل الردع الإسرائيلي الذي سجل، خلال الأشهر الأخيرة، ضد قطاع غزة والجبهة الشمالية، تمامًا كما في الأيام التي سبقت عملية "طلوع الفجر" قبل 9 أشهر، فقد أدرك كل من الجيش الإسرائيلي و"الشاباك"، أن عددًا من البراغي قد اشتدت من جانب الأعداء، وأثَّر ذلك على قوة الردع الإسرائيلية التي بدأت تتآكل أكثر فأكثر، وبالتالي تزايدت كمية الصواريخ المطلقة تجاه إسرائيل.
وبلغت الذروة، الأسبوع الماضي، في حدث سمحت فيه "الجهاد الإسلامي" لنفسها بإطلاق 26 صاروخًا في وضح النهار باتجاه سديروت والمستوطنات المحيطة بها. كل هذا لأن القيادي خضر عدنان قرر إنهاء حياته بعد إضراب عن الطعام لمدة 86 يومًا. ومن الواضح الآن أن رد فعل الجيش الإسرائيلي غير كافٍ ضد البنية التحتية لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وبالتالي فإن الثمن الذي جنته إسرائيل لم يكن كبيرًا.
هذه فرصة أخرى لتعلم أنه ليس عليك شراء كل تصريحات الجيش التي تخبرنا بمدى شدة الضربة، وإذا كان الأمر كذلك، لم تكن هناك حاجة حقيقية للهجوم المشترك الليلة الماضية.
منذ ذلك اليوم من المعركة الأسبوع الماضي، بدأ "الشاباك" والجيش الإسرائيلي، البحث عن فرص للقضاء على كبار المسؤولين. ولم يكونوا بحاجة إلى توجيه خاص من غالانت أو نتنياهو، لأنه لا توجد خيارات أخرى كثيرة في سلة الردود. ومع ذلك، وبفضل رئيس الوزراء ووزير الدفاع، من الصواب القول إن التعاون المهني بينهما جيد، بحسب مصادر معنية بصنع القرار.
ويوم الجمعة، جرت مناقشة الموافقة على الخطة في مقر "الشاباك"، ويوم الأحد، فُتحت بالفعل فرصة لتنفيذها، وجلس جميع الأطراف في غرفة إدارة الحدث وتعقّبه، وأدى وجود العديد من المدنيين الذين تم تعريفهم بأنهم بريئون بالقرب من هؤلاء الإرهابيين، إلى إلغاء العملية وتأجيلها إلى فرصة العمليات التالية، وطوال الوقت الذي تم فيه الحفاظ على مستوى عالٍ من التجزئة، لم يشارك الوزراء في الخطط التشغيلية وكذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على الرغم من أن مثل هذه العملية لها آثار على الأمن الداخلي.
ثم انطلقت، أمس الساعة الثانية والنصف صباحًا، عملية "السهم الواقي"، والتي كان إنجازها الرئيس حتى الآن هو القضاء على 3 من كبار أعضاء "الجهاد الإسلامي" في نفس الوقت في 3 أهداف مختلفة، وهو عمل يظهر المستوى العالي للاستخبارات التي قدمها "الشاباك".
إن الضربة الافتتاحية حققت الهدف الرئيس للعملية، لكن بخلاف العمليات السابقة، انتظرت حركة "الجهاد الإسلامي" ولم ترد لغاية الآن. وحتى عندما خططت لتنفيذ هجوم بواسطة صاروخ مضاد للدبابات، نجحت فرقة غزة في إحباط الخلية في منطقة خان يونس، بسبب التحسن في قدرات الجيش الإسرائيلي على مطاردة الفرق المضادة للدبابات، والتي بلغت ذروتها في عملية "طلوع الفجر".
وتشير التقديرات إلى أن حركة "الجهاد الإسلامي" ستسعى إلى الضربة الافتتاحية ردًا على ذلك، لهذا السبب يلعب الجيش الإسرائيلي دور الدفاع، ويريد إنهاء الجولة في أقرب وقت ممكن من أجل الحفاظ على الإنجاز العملياتي.
وفي الوقت نفسه، تعمل المؤسسة الأمنية على إبعاد "حماس" عن المشهد، وهنا أيضًا بطريقة مماثلة لعملية أغسطس الماضي في قطاع غزة، حيث قُتل ما لا يقل عن 10 مدنيين إثر هجوم الجيش الإسرائيلي، وهو عدد كبير مقارنة بالعملية السابقة، حيث تم تحطيم الرقم القياسي العالمي في عدم إيذاء الأبرياء.
وكما ذكرنا، تقرر، يوم الأحد، تأجيل العملية خوفًا من إيذاء المزيد من الأبرياء، وعلّق رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي على هذا عندما قال إنه إذا كان ذلك ممكنًا سنقوم بذلك دون الإضرار بغير المتورطين على الإطلاق، لكن يجب أن نتذكر أن العنف يعمل من داخل السكان المدنيين كجزء من طريقة، وبالتالي يعرّض سكان قطاع غزة للخطر، وبينما تهدف المنظمات المسلحة إلى إيذاء غير المتورطين من جانبنا، فإننا نبذل قصارى جهدنا لمنع إلحاق الأذى بمن ليسوا من جانبهم.
"يديعوت أحرونوت"
ترجمة: يحيى مطالقة