بوصلة الإحباط والابداع في المجتمعات

المتأمل في واقع كثير من بلدان العالم العربي والإسلامي، يرى أنها بحاجة ماسة للتغيير والتصحيح، لتصبح ذات واقع عملي جديد منتج بفاعلية، وقدرة حضارية مؤثرة، خاصة في عالمنا اليوم الذي أصبح لا يقيم وزنًا لغير القوة والأقوياء.

إن أهم مطالب هذا التحدي العالمي، هو إدارة الهوية، والأفكار، والثروات، والعلاقات، والأهداف، لتصبح هذه البلدان قوة مؤثرة بأفكار متجددة، تحرص على الاستفادة من ثرواتها ومقدراتها بالشكل الصحيح لتحقيق التمكين والفاعلية والحضور.

وهذا يعني بالضرورة قطع دابر الفساد المالي والإداري، وتجنب ثقافة التقديس الأعمى، والأفكار الجامدة، التي ترفض الاجتهاد والتطور والإبداع، والتي لا تؤدي إلا إلى المزيد من التأخر والفشل، ولا يتولّد عنها إلا التطرف، والعنف، والكراهية، والصراع، والمزيد من التمزق والفقر والجهل والظلم.

وكل هذه السلبيات تعود بالمجتمعات إلى الوراء، وتفقدها عوامل الاكتفاء، فضلًا عن القدرة على التحدي والإبداع، وديمومة تلك السلبيات ستجعل أفراد المجتمع إمَّا في حالة ضياع أو تجعلهم قطعانًا يتبعون زعامات ورموزًا فارغة مضللة، ورؤى ناقصة لا تقدم للمصلحة العامة رؤية تُصلح واقعهم ولا حلولًا لنمو مستقبلهم.

وما لم تقم حركة المجتمعات على نظم مؤسسية، وتكامل اجتماعي مخطط له، لتحقيق الأهداف المنشودة لصلاحها، ستبقى حالة الضياع، وهدر الإمكانات، وخسارة القدرات، وفشل العلاقات، وسيظل المجتمع ينتقل من مأزق إلى آخر، ومن خسارة إلى أخرى أكثر فداحة.