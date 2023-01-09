طريق الحرير الصيني.. وآسيا الوسطى "المتغيرة"

وعليه، من المتوقع أن تستغل حكومات آسيا الوسطى تلك التطورات لتعظيم مكاسبها الاقتصادية/الجيوسياسية في إطار لعبة تحقيق التوازن بين روسيا والصين والغرب، ومن خلال تعزيز أجندة متعددة الأطراف تأخذ في الاعتبار أيضا الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، مثل: تركيا، والهند، وإيران، أو دول أخرى.

بالنسبة للصين، تعتبر آسيا الوسطى مهمة من الناحية الإستراتيجية بسبب الطاقة والنقل، ومكافحة ما تسميه بكين "الشرور الثلاثة"، أو الإرهاب والانفصالية والتطرف.

وقد مهدت مبادرات بكين السابقة الطريق لميزتها النسبية على اللاعبين الآخرين في هذه المنطقة، حيث يوفر خطان من الأنابيب الحالية إمدادات مستقرة من النفط والغاز من آسيا الوسطى إلى الصين، ويجري العمل على توسيعهما، وتنظر بكين على أن نقل النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب أكثر أمانا من الشحنات البحرية، التي تخضع لمخاطر جغرافية-إستراتيجية أعلى وأسعار أكثر تقلبا.

كانت روسيا تقليديا هي اللاعب الأمني المهيمن في آسيا الوسطى، في حين أصبحت الصين الشريك الاقتصادي الأكبر منذ العام 2010، لكن مع تشتت انتباه موسكو في أوكرانيا، وخروج الولايات المتحدة من أفغانستان، ربما تُتاح لآسيا الوسطى فرصة سانحة لتعزيز أهميتها الإستراتيجية.

وهنا تتطلع دول المنطقة إلى إعادة هيكلة اقتصاداتها، والحصول على تكنولوجيا غربية متطورة، وتقليل الاعتماد على السلع الأساسية وصادرات العمالة، وتنويع أسواق صادراتها من الطاقة.