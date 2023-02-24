عام على الحرب الأوكرانية.. "السَيفُ أَصدَقُ أَنباءً مِنَ الكُتُبِ.."!

قبل عام، بالضبط، وفي مثل هذا اليوم الرابع والعشرين من شباط/فبراير انطلقت الحرب الأوكرانية. ومع بدء عداد السنة الثانية لا تلوح في الأفق أي آمال بأن النهاية وشيكة، بل على العكس فكل المؤشرات تقول إن ما جرى حتى الآن كان مجرد "بروفا" لمعارك قادمة، أكثر ضراوة.

وترجيح هذا السيناريو لا يأتي من باب النظرة التشاؤمية، وإنّما هو خلاصة لما قاله الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، عشية الذكرى السنوية الأولى للحرب.

أظهر الزعيمان في تصريحاتهما أن الهوة راحت تتسع على وقع هدير الدبابات، وأن ساحات الوغى هي المحك لا مكاتب التفاوض أو تقديرات المحللين، وهو ما يحيلنا إلى ما قاله أبو تمام: السَيفُ أَصدَقُ أَنباءً مِنَ الكُتُبِ/ في حَدِّهِ الحَدُّ بَينَ الجِدِّ وَاللَعِبِ.

بوتين أصر في خطابه على أن بلاده ماضية في الحرب، وأن الحسم سيكون في ساحة المعركة، فحسب، لا في مكاتب الدبلوماسية، فيما بايدن، من جانبه، شدد على أن الدعم الغربي لأوكرانيا سيتواصل بلا هوادة، وهذان موقفان متعاكسان، لا يفضيان سوى إلى نتيجة واحدة، وهي أن "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة".