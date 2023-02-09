خطر البطالة وآثارها

البطالة تجعل الفرد يفقد احترامه لنفسه، لشعوره بالعجز والإحباط واليأس، لما يعانيه من الضغوط النفسية، ولملازمة هَم الحاجة والعوز المالي لفكره، فيدفع به ذلك الضغط النفسي والهم للكثير من الأدواء المعنوية والحسية، والتي قد تدفع به إلى جوانب الجريمة والإدمان، وبسببها قد تنتشر السرقات، والمخدرات، والتزوير، والرشوة، وغيرها من الجرائم.

وبسببها ترتفع معدلات الفقر والمرض والطلاق، والخلافات العائلية، والتفكك الأسري، وقد يصل سخط المتعطلين بسببها إلى التمرد على الأنظمة والحكومات، فخطر البطالة له أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية خطيرة جدًا، حيث تصبح وقودًا للتذمر والعنف والخراب والإرهاب والدمار.

إن البطالة إذا تفشت في مجتمع دون إيجاد حلول لها تصبح وحشًا كاسرًا يهدد استقرار الدول مهما كانت قوتها الاقتصادية.. فالواجب على القيادات المخلصة الواعية في الدول المهتمة بمستقبلها أن تبحث كيفية معالجة أسباب تلك الحالة من جذورها.

إنه دومًا يُذكر في معالجتها الكثير من التدابير من ذلك تصحيح أعلى مدى للتوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لمعالجة حاجة السوق بالكوادر الوطنية التي يحتاجها سوق العمل الحالي وما تحتمله حاجته المستقبلية، وكذلك تحديد القدر المعقول للأجور بين أصحاب العمل والعاملين من أبناء الوطن، وعدم التراخي في السماح بالكوادر الوافدة لانخفاض أجورهم طالما توافرت الكوادر الوطنية لذلك العمل، مع ضرورة الاهتمام الحقيقي بالتدريب والإحلال.

وإنه يجب الاهتمام بوضع تشريعات وسياسات ونظم للتوظيف في سوق العمل لا تسمح بأي ثغرة تفضي إلى الاستغناء عن الكوادر الوطنية أو تعطل تدريبها وإحلالها، ويجب أن تقوم الجهة المختصة بتوفير فرص عمل للشباب في القطاعين العام والخاص، والقضاء على كل العقبات الحقيقية أو المختلقة التي قد يتعلل بها القطاعان العام أو الخاص لتولي الكوادر الوطنية احتياجات سوق العمل، وإيجاد حلول عملية واقعية لتوفير ما يحقق للكوادر الوطنية الكفاءة والخبرة المطلوبة للتأهيل وتحمل مسؤولياتهم بجدارة، لأن قلة فرص العمل، وتزايد النمو السكاني، وضعف الرواتب، مع التعلل بنقص الكفاءة والخبرة لدى المتعطلين، تمثل أكبر المعوقات التي يجب أن تعنى الجهة المختصة بالقضاء عليها في القطاعين الحكومي والخاص.