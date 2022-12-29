جماليات الجمال

وما يجتمع في ذاكرة الإنسان من جماليات الانفعالات الروحية والفكرية والأحاسيس والانطباعات المعبرة عن تأثره بجماليات هذه الكائنات، يعد رافدا من روافد إلهام الإنسان في طريق الحياة، فهو يتعرف بجماليات مخلوقات الله في حركتها ونظامها، وبتأمل أسرارها على كثير من أسرار الحياة فضلا عن دلالتها له على عظمة خالقها والانتفاع بما سخره الله له منها..

وكل ذلك يُحدث في الإنسان أثرا مباشرا وغير مباشر، عندما يتأمل ويتعقل جماليات أنواع الفنون والمعارف فيها، فالكون مدرسة كبرى لمن تأمله يتعرف من خلاله على بديع صنع الله الملهم للنظام وللجمال والفنون والإبداع ويعرف به عظمة الصانع، (وسوف أتناول في مقال لاحق ما للفن من ارتباط بالجمال، وكيف أنه يصعب على الإنسان أن يتعقل معاني الفنون وأنواعها بغير تصور الجماليات).

إن الجمال يعني الحسن والبهاء واللطف الذي يستميل النفوس ويبهجها، قال تعالى: (فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون)، أي بهاء وحسن.

وقد جبلت النفوس البشرية على الميل للجمال، والنفور من القبح، فالجمال له سلطة على النفوس جاذبة محبوبة، أما القبح فمسيء مستكره تستنكره النفوس وتنفر منه، وقد جعل الله الميل للجمال أمرا طبيعيا في الفطرة السليمة، وقد صح في الحديث أن الله جميل يحب الجمال، فهو جليل القدر وفيه يجتمع أمر الله الكوني وأمره الشرعي.

لقد أبدع الخالق سبحانه الجمال في شتى صوره في خلقه وجعله من أسباب سعادة الإنسان، واستحسان الجمال حق مشاع للجميع، وإن اختلفت مقاييسه بين الناس، ومن عصر إلى عصر.

فالجمال لا ينحصر في كونه زينة مظاهر فقط، بل هو حقيقة مركبة في عناصره وتأثيراته المادية والروحية، وجاذبيته الظاهرة والخفية، وانعكاساته على الكائن الحي، وأثره يخالط الأرواح والنفوس والعقول، فتنطلق بسبب ذلك الكثير من ردود الأفعال الجميلة المستحسنة، بعضها يكون جليا وبعضها يكون خفيا، ومحصلة ذلك كله ما يتحقق للإنسان من سعادة ومتعة به ورقي، وما ينبثق عن ذلك من منافع، تتجلى فيما يلهمه من أفكار وأقوال وأفعال، وفيما يحتدم داخل الإنسان من انفعالات وأحاسيس ومشاعر.

والجمال تأثيره ليس مقصورا على مظاهر حسية، بل يشتمل على معان روحية وعميقة، فعلى سبيل المثال جمال الطبيعة من ورود وزهور وأنهار وجبال وطيور، ليس مجرد مظاهر سطحية تسلب الأبصار، لكنه يشتمل على معانٍ روحية دقيقة ملهمة وأسرار بديع صنع الخالق، فسلب بديع صنعه الأبصار والألباب والأرواح، وأثار التأمل، وقدح بالأفكار، وفتح دلالات المعارف للإنسان.

إن الاستمتاع بالجماليات في الدين لا يتوقف عند مدلول الإباحة، بل هو من المطالب لأنه يرتقي بالروح والذوق والسلوك، ويسمو بالنفس والعقل فيسهم في تخليص الإنسان من القبائح، ويحرك الفكر في التعرف على ملكوت الله وعظمته، ويحمل الإنسان على ما يعمق إيمانه ويقويه، وبه يميز الفوارق المتفاوتة والدقيقة، وهو وسيلة للسعادة والخير في هذه الحياة.