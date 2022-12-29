جماليات الجمال
خُلق الإنسان وهو غير منفك عن تذوق الجمال بحواسه وعقله وروحه، فالحواس ذواقة لجماليات المحسوس، والروح تواقة لجماليات العواطف والمشاعر الجالبة للمسرات والفرح، والعقل يقتنص جماليات المعاني ويتلذذ بسحرها..
وما خلقه الله من الكائنات على الأرض من إنسان وبحار وجبال وسحب ورياح وأمطار وأشجار وأزهار وأنهار وطيور وحيوانات، وما أودعه الله فيها من مخلوقات تشغل عالم الإنسان المحسوس بأنواعها وأشكالها وحركاتها وألوانها وأصواتها وتفاعلها، مليئة بجمالياتها المختلفة والمتنوعة والمتفاوتة، وهذه الجماليات لها أثر كبير على الإنسان جسدا وروحا وعقلا، فهو يتفاعل بكل ما يحيط به حسا ومعنى.
وما يجتمع في ذاكرة الإنسان من جماليات الانفعالات الروحية والفكرية والأحاسيس والانطباعات المعبرة عن تأثره بجماليات هذه الكائنات، يعد رافدا من روافد إلهام الإنسان في طريق الحياة، فهو يتعرف بجماليات مخلوقات الله في حركتها ونظامها، وبتأمل أسرارها على كثير من أسرار الحياة فضلا عن دلالتها له على عظمة خالقها والانتفاع بما سخره الله له منها..
وكل ذلك يُحدث في الإنسان أثرا مباشرا وغير مباشر، عندما يتأمل ويتعقل جماليات أنواع الفنون والمعارف فيها، فالكون مدرسة كبرى لمن تأمله يتعرف من خلاله على بديع صنع الله الملهم للنظام وللجمال والفنون والإبداع ويعرف به عظمة الصانع، (وسوف أتناول في مقال لاحق ما للفن من ارتباط بالجمال، وكيف أنه يصعب على الإنسان أن يتعقل معاني الفنون وأنواعها بغير تصور الجماليات).
إن الجمال يعني الحسن والبهاء واللطف الذي يستميل النفوس ويبهجها، قال تعالى: (فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون)، أي بهاء وحسن.
وقد جبلت النفوس البشرية على الميل للجمال، والنفور من القبح، فالجمال له سلطة على النفوس جاذبة محبوبة، أما القبح فمسيء مستكره تستنكره النفوس وتنفر منه، وقد جعل الله الميل للجمال أمرا طبيعيا في الفطرة السليمة، وقد صح في الحديث أن الله جميل يحب الجمال، فهو جليل القدر وفيه يجتمع أمر الله الكوني وأمره الشرعي.
لقد أبدع الخالق سبحانه الجمال في شتى صوره في خلقه وجعله من أسباب سعادة الإنسان، واستحسان الجمال حق مشاع للجميع، وإن اختلفت مقاييسه بين الناس، ومن عصر إلى عصر.
فالجمال لا ينحصر في كونه زينة مظاهر فقط، بل هو حقيقة مركبة في عناصره وتأثيراته المادية والروحية، وجاذبيته الظاهرة والخفية، وانعكاساته على الكائن الحي، وأثره يخالط الأرواح والنفوس والعقول، فتنطلق بسبب ذلك الكثير من ردود الأفعال الجميلة المستحسنة، بعضها يكون جليا وبعضها يكون خفيا، ومحصلة ذلك كله ما يتحقق للإنسان من سعادة ومتعة به ورقي، وما ينبثق عن ذلك من منافع، تتجلى فيما يلهمه من أفكار وأقوال وأفعال، وفيما يحتدم داخل الإنسان من انفعالات وأحاسيس ومشاعر.
والجمال تأثيره ليس مقصورا على مظاهر حسية، بل يشتمل على معان روحية وعميقة، فعلى سبيل المثال جمال الطبيعة من ورود وزهور وأنهار وجبال وطيور، ليس مجرد مظاهر سطحية تسلب الأبصار، لكنه يشتمل على معانٍ روحية دقيقة ملهمة وأسرار بديع صنع الخالق، فسلب بديع صنعه الأبصار والألباب والأرواح، وأثار التأمل، وقدح بالأفكار، وفتح دلالات المعارف للإنسان.
إن الاستمتاع بالجماليات في الدين لا يتوقف عند مدلول الإباحة، بل هو من المطالب لأنه يرتقي بالروح والذوق والسلوك، ويسمو بالنفس والعقل فيسهم في تخليص الإنسان من القبائح، ويحرك الفكر في التعرف على ملكوت الله وعظمته، ويحمل الإنسان على ما يعمق إيمانه ويقويه، وبه يميز الفوارق المتفاوتة والدقيقة، وهو وسيلة للسعادة والخير في هذه الحياة.
فتأثير الجمال وسحره النفوس يدركه ذوو الفطر السوية، وهذا محسوس مشاهد في الطباع في كل زمان ومكان، ونصوص الشرع جاءت بالدعوة للتأمل في جماليات الخلق كما في قوله تعالى: (والأَنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأْكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون) وقوله تعالى: (ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين)، ونحو ذلك قوله تعالى: (أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أَن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون).
فهذه الآيات وغيرها فيها دلالة واضحة، على عظم قيمة الجمال؛ حيث يمتن الله على الإنسان بما يبهج النفوس من جمال الحدائق، وفي هذا حث على النظر والتأمل في جمال ما خلق الله؛ لتسمو النفوس وترتقي في فهم المعاني.
وروي عن ابن مسعود، عن النبي قال: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسنة قال: (إن الله جميل، يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس).
وفي هذا الحديث حثٌ على الاهتمام بالجمال، وعلة ذلك أن الله جميل يحب الجمال، وإنما اتصف الله بصفات الكمال والجلال المطلق. ومما سبق يعلم أن النفوس مجبولة على إدراك الجمال بالحواس، فالعين تدرك جمال المناظر وأنواعها، والأذن تدرك جمال الأصوات وأنواعها، والأنف يدرك جمال الروائح وأنواعها، واليد تدرك جمال الملموسات وأنواعها، واللسان يدرك جمال المطاعم وأنواعها، والنفس تدرك جمال المعاني وأنواعها.
فالجمال له مكانته الرفيعة مادة وروحا، وإحساسا وشعورا، وعقلا ووجدانا، ومهما اتفق فلاسفة الجمال على بعض الجوانب فيه، ستظل في عالم الجماليات مناطق يعجز الفكر الفلسفي عن إدراك كنهها، والوصول إلى أبعادها، فليس العقل وحده هو القادر على معرفة أسرار الوجود وما خفي فيه، ولحكمة ما قال الله: (يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) وقال: (أَفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأَبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور).