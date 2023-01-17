الهيدروجين الأخضر.. منافسة قادمة بين الغرب والصين

يتم تصنيع الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة لتقسيم الماء إلى مكونين، الماء والأكسجين، من خلال التحليل (المحلل) الكهربائي، مما يجعله نظريا أقل تلويثا بكثير من الوقود الأحفوري، بافتراض عدم تسربه إلى الغلاف الجوي، علاوة على مراعاة المخاوف البيئية التي أثارتها مؤخرا العديد من الدراسات العلمية.

ويمكن لهذا النوع من الطاقة "النظيفة" أن يحل محل الوقود الأحفوري في القطاعات التي لا يمكن أن تتحول بسهولة إلى الكهرباء، مثل صناعة الصلب والأسمنت والشحن.

ربما يكون الأهم من ذلك أن تكلفة الطاقة المتجددة اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر آخذة في الانخفاض، وقد يستغرق فصل الأمل عن الضجيج عقدا آخر من الزمن، لكن من الواضح أن الاقتصادات الرئيسية في العالم ترى أن التحكم في مستقبل الطاقة الخضراء الخاص بها ليس مفيدا للاقتصاد فحسب، بل إنه هدف مهم للأمن القومي خصوصا في ظل التوترات الجيوسياسية الآخذة في التصاعد.

وتظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية أن ما يقرب من 300 مشروع هيدروجين أخضر قيد الإنشاء أو بدأت في جميع أنحاء العالم، لكن الغالبية العظمى منها عبارة عن مصانع تجريبية صغيرة، أكبرها في الصين، حيث يستخدم الهيدروجين الأخضر المنتج من الطاقة الشمسية لتصنيع بعض المنتجات البتروكيماوية.

ومن أجل تلبية الطلب بحلول عام 2030، سيحتاج العالم إلى زيادة إنتاج المحللات الكهربائية بكميات قد تصل إلى 100 ضعف حجم الإنتاج الحالي، وفقا للعديد من التوقعات.

تعد الصين حاليا الرائدة عالميا في تصنيع المحلل الكهربائي، حيث تمتلك (وفقا لتقديرات بلومبيرغ إن إي إف للأبحاث) أكثر من 40% من القدرات التصنيعية العالمية، مقابل 25% لأوروبا، والباقي يصنع في أمريكا الشمالية واليابان والهند.

كما أن المحللات الكهربائية المصنوعة في الصين أقل تكلفة بنسبة 75% من تلك التي يتم تصنيعها في الغرب، حسب بيانات أوردتها دراسة لصندوق النقد الدولي مؤخرا.

ومع سيطرة الشركات الصينية على معظم القدرات التصنيعية في "التقنيات الخضراء" الرئيسية مثل البطاريات الشمسية وبطاريات المركبات الكهربائية، واقتصار تعدين المعادن النادرة/الحرجة في عدد قليل من الدول، هناك مخاوف من أن تنجح الصين في الهيمنة على صناعة الهيدروجين، مثلما تهيمن حاليا على الخلايا الشمسية الكهروضوئية، وإنتاج البطاريات، واستخراج الأتربة الأرضية النادرة.