تركيا.. و"الاقتصاد السياسي" للزلزال

لا يخفى على أحد أن الزلازل يمكن أن تدمر المساكن وتقتل البشر، كما أن توابعها قد تكون بنفس القدر من الضرر، لكن أكثر تأثيراتها وضوحا قد تكون تداعياتها المباشرة على الناس.

وبالفعل، خلال ساعات تغيرت حياة الملايين في جميع أنحاء تركيا وسوريا إلى الأبد، حيث أرسل زلزالان متتاليان موجات صدمة امتدت لآلاف الكيلومترات، وربما تبقى آثارها ماثلة لعقود قادمة.

مع ذلك، عادة ما يتم التعبير عن التكلفة الاقتصادية للكوارث الطبيعية من الناحية المادية: تدمير الأصول، وخسائر المحاصيل، التعويضات، التأمين، وتكاليف إعادة الإعمار وما شابه ذلك.

وفي هذا السياق، بلغت الخسائر العالمية الناجمة عن كافة الكوارث الطبيعية خلال العقد الماضي (أو خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2022) حوالي 2.16 تريليون دولار، بلغ نصيب الزلازل إجمالي الخسائر أكثر من 406 مليارات دولار أو ما يعادل الخمسة تقريبا.

صحيح أن الخسائر الاقتصادية للزلزالين اللذين ضربا تركيا وسوريا لا تدخل ضمن القوائم الأعلى عالميا، لكنها حصلت في مناطق تعتبر الأكثر فقرا في تركيا، ومناطق منكوبة أصلا في سوريا.

إنها كارثة إنسانية بأتم معنى الكلمة، ومع وصول عدد القتلى إلى 34 ألفا (لحظة كتابة هذا المقال) أصبح ترتيبها السادس ضمن قائمة الكوارث الطبيعية الأكثر فتكا خلال المئة عام الماضية.