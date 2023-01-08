أبوظبي على خط دمشق–أنقرة.. ماذا عن خط القامشلي-دمشق؟

منذ تلك الزيارة، ظلت الطريق بين دمشق وأبوظبي سالكةً في الاتجاهين، لكن سرعة الحركة وازدحامها عليه، كانا يواجهان عوائق وعقبات إقليمية ودولية عدة، أولها وأهمها "الفيتو" الأمريكي في وجه أية محاولة لتفكيك أطواق العزلة عن الأسد، و"قانون قيصر" الذي يقف بالمرصاد لمن يذهبون بعيداً في محاولاتهم..

وثانيها عدم تبلور موقف عربي مشترك من مسألة عودة سوريا للجامعة العربية وعودة العرب إلى سوريا، بدلالة ما حدث في الطريق إلى قمة الجزائر، وغياب دمشق عنها برغم المحاولات الجزائرية المحمومة لاستكمال عقد "لم الشمل" العربي.

اليوم، نشهد حركة دبلوماسية رفيعة المستوى على هذا المسار، وزير الخارجية الإماراتي في زيارة ثانية للعاصمة السورية، برغم التحذيرات و"النصائح" الأمريكية، وأنباء تتحدث عن احتمال عقد القمة السورية – التركية الأولى منذ أزيد من عشر سنين في أبوظبي، بدلاً من موسكو، بانتظار نتائج اجتماع وزيري خارجية البلدين المقرر هذا الشهر.

في الظاهر، تولت موسكو أمر الوساطة بين دمشق وأنقرة، ولها في ذلك ألف حساب وحساب، لكن تصدر الكرملين للمشهد لم يحجب عن المراقبين رؤية دور دبلوماسي إماراتي يجري تفعيله بصمت وفي القنوات الخلفية، وإلا لما تمت زيارة الوزير عبد الله بن زايد لدمشق في هذا التوقيت، ولما تواترت الأنباء عن احتمال استضافة أبوظبي للقمة.

في ظني أن الدورين الروسي والإماراتي على هذا الدرب، يتكاملان ولا يتنافسان، بل وأجازف بالقول إن موسكو ربما ترغب في تقديم الدور الإماراتي على هذا المضمار، فمن مصلحتها أن تتولى دول صديقة لواشنطن وحليفة لها، هذه المهمة، التي من شأن النجاح فيها إبعاد تركيا، ولو قليلاً عن "سربها" الغربي، وتخطي سيناريو مواجهة سيئة بين تركيا وسوريا حال شرعت أنقرة في تنفيذ عمليتها في شمال سوريا الشرقي، فضلاً عن إسهامها الكبير في تفكيك أطواق العزلة عن حليفها السوري..