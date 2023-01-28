مرة أخرى عن "الجيل الفلسطيني الجديد"

هو ليس "جيل ما بعد أوسلو" كما يحلو للبعض أن يسمّيه، بل "جيل الألفية الثالثة" على وجه التحديد، الجيل الذي نشأ وترعرع بعيداً عن "هندسات" طوني بلير موفد الرباعية الدولية وممثلها في فلسطين، والجنرال كيت دايتون صاحب نظرية "الإنسان الفلسطيني الجديد" الذي أشرف على إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهما الشخصيتان (البريطانية والأمريكية) اللتان تولتا هندسة المشهد الفلسطيني بعد الانتفاضة الثانية واستشهاد ياسر عرفات، وتمكنتا من إعادة صياغة جيل كامل من أبناء الضفة الغربية طيلة ما يقرب من خمسة عشر عاماً، حتى كدنا نخشى على الضفة من فقدانها القدرة على الغضب ثانية.

في شهادته أمام الكونغرس، عرّف الجنرال دايتون "الإنسان الفلسطيني الجديد" بصورة شديدة الاختصار ومفعمة بالدلالة: هو الجيل الذي يرى في حماس والجهاد وشهداء الأقصى عدواً، ويرى في إسرائيل حليفاً أو مشروع حليف..

هو الجيل الذي كبّله طوني بلير بمندرجات الاقتصاد الاستهلاكي والنظام المصرفي، حتى بات أبناؤه أسرى لوطأة "الكمبيالات" و"الشيكات المؤجّلة"، ومن كان في رقبته طوق منها لن يرمي الإسرائيلي بحجر، ولن يخرج في مقاومة سرطان الاستيطان الزاحف، الذي انتشر خلال هذه السنوات كالنبت الشيطاني. لقد أطلق توماس فريدمان على سياسات تلك الحقبة اسم "الفياضية"، نسبة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فيّاض، وكتب تحت هذا العنوان في "نيويورك تايمز" مبشراً بحقبة جديدة وجيل فلسطيني جديد..