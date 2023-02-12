توقع الزلازل علم أم كهانة؟
لقد أثار زلزال شرق المتوسط الذي وقع بتركيا وسوريا في 6 فبراير 2023 تساؤلات كثيرة وجدلا كبيرا، حول مدى إمكان التنبؤ بوقت حدوث الزلازل ومكانها.. وهل وقع ذلك بشكل علمي أم لا؟
وكان سبب تصاعد ذلك الجدل وتلك الإثارة، ما نقل عن الباحث الهولندي المختص في الزلازل (فرانك)، حيث غرد قبل وقوع ذلك الزلزال بأيام يسيرة، بأن هناك هزة أرضية ستضرب جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان بقوة 7.5 درجة، وقد وقع ما توقعه بالفعل، فتعددت الآراء حول إمكانية التنبؤ بوقت ومكان وقوع الزلازل بالطرق العلمية..
وبقي السؤال كيف تطابق ما وقع مع ما توقعه الباحث (فرانك) بلا جواب واضح، إذ المتقرر عند خبراء الزلازل أن التنبؤ بذلك متعذر على التقنيات الحديثة، والغريب أنه اشتهر هذا الخبير بهذا النوع من التوقعات وقيل إنها صدقت من قبل.
وقد كثرت التعليقات بأن ذلك وقع من قبيل الكهانة، فهل الكهانة كما يراها البعض يمكن أن تثبت التنبؤ بذلك أم توجد طرق علمية تفسر صحة التنبؤ بذلك خفيت على خبراء هذا العلم؟ وأن التنبؤ بذلك أمر ممكن رغم تعذره على وسائل الذكاء الصناعي وأدوات القياس الجيولوجية والمقارنات والقرائن المصاحبة لوقوع الزلازل.
فقد جزم عموم خبراء الزلازل والمختصون بهذا العلم، بأنه لا يمكن التنبؤ بوقت ومكان حدوث الزلازل، والذي يظهر مما نقل عن الباحث الهولندي (فرانك)، أنه يتفق مع الخبراء على ذلك، فقد أيد أنه لا يمكن التنبؤ بوقت وقوع الزلازل ومكانها بشكل علمي، لكنه فسر ذلك حسبما قال بأن ذلك يعود لكون الزلازل تحدث عندما تصل الكواكب إلى مواقع محددة في النظام الشمسي، وإنه توقع حدوث ذلك في تلك المنطقة على غرار ما وقع عامي 115 و526، وإن الزلازل تسبقها دائماً هذه الهندسة الكوكبية.
ولم يذكر أحد من المعارضين دليلا يدحض ما غرد به الباحث الهولندي (فرانك)، وقد وافق ما وقع توقعاته، والذي يظهر من خلال كل ذلك الجدل، أن علم الزلازل لا يزال من العلوم التي لم تنضج كغيره من العلوم التي تطورت فيها معارف الإنسان، ولم يطور الإنسان حتى الآن وسائل القياس الجيولوجية بالقدر الذي يمكن معه القطع بإمكان التنبؤ بوقت ومكان وقوع الزلازل بشكل علمي دقيق..
وقد تكون تلك القرائن التي بنى عليها توقعه نقطة جديدة لمزيد من البحث في هذا العلم، أما التعليقات التي ذكر فيها أن الكهانة قد تكون وسيلة للتنبؤ بذلك، فهي تعليقات غير صحيحة ولا تقوم على مستند علمي صحيح عقلا وشرعا، فالكهانة لا تستند لمعطيات علمية، كما أنها باطلة شرعا وهي من أمور الجاهلية التي أبطلها الإسلام.
وتوضيحا لبطلان ذلك، يجب أن يعلم أنه قد كانت الشياطين توحي للكهان ما تسرق سماعه من خبر السماء، فلما بعث رسول الله حرست السماء بالشهب وانقطع ذلك، كما قال تعالى: (وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا)، فما بقي يروج من الكهانة كله دجل وظنون، يختلقها الكهان أو توحيها الشياطين لأوليائهم من جهال الإنس، وقد يصدق ذلك عرضا، ويظن بعض الجهال صدق الكهان وقدرتهم على معرفة الغيب فيصدقونهم بكل ما يقولون.
وقد صح عن عائشة، قالت: سأل رسول الله أناس عن الكهان، فقال: (ليسوا بشيء) فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانا بشيء، فيكون حقا فقال رسول الله: (تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه، فيخلطون معها مائة كذبة). متفق عليه.
فالكهانة كذب محرم وهي من أمر الجاهلية وقد نهى عنها رسول الله؛ لما تشتمل عليه من التصديق بمعرفة بعض الخلق ما اختص به الله من الغيب وتصديق ذلك يعد تكذيبا لكلام الله، فهي لا تعدو كونها دجل وتخرص وكذب على الجهال، فالغيب لا يعلمه إلا الله وإنما يظهر بعضه على من يشاء من الرسل، قال تعالى: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول)، وقال تعالى: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو)، وقال تعالى: (قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون)..
فلا يصح الزعم بأن أحدا من الخلق يعرف الغيب، حتى الجن الذين آتاهم الله قدرات تفوق قدرات البشر لا يعلمون الغيب، قال تعالى عن جن سليمان: (فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين).
وقد صح عن أبي مسعود أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. متفق عليه.
كما صح بالشواهد عن معاوية بن الحكم قال: قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بالجاهلية، وقد جاء الله تعالى بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: (فلا تأتهم) قلت: ومنا رجال يتطيرون، قال: (ذلك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدهم) قلت: ومنا رجال يخطون قال: (كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك). أخرجه مسلم.
فلا يصدق الكهان إلا مكذب بكلام الله أو عاص ضعيف الإيمان، يدخل على عقله الكذب والشك ويصرف أمواله فيما حرمه الله؛ لأن الكهان لا يتكهنون إلا بمال، ويعلق قلبه بطرق محرمة شرعا، وقد يحمله تصديق الكهان على الوقوع أو فعل ما حرمه الله.