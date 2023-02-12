توقع الزلازل علم أم كهانة؟

وقد كثرت التعليقات بأن ذلك وقع من قبيل الكهانة، فهل الكهانة كما يراها البعض يمكن أن تثبت التنبؤ بذلك أم توجد طرق علمية تفسر صحة التنبؤ بذلك خفيت على خبراء هذا العلم؟ وأن التنبؤ بذلك أمر ممكن رغم تعذره على وسائل الذكاء الصناعي وأدوات القياس الجيولوجية والمقارنات والقرائن المصاحبة لوقوع الزلازل.

فقد جزم عموم خبراء الزلازل والمختصون بهذا العلم، بأنه لا يمكن التنبؤ بوقت ومكان حدوث الزلازل، والذي يظهر مما نقل عن الباحث الهولندي (فرانك)، أنه يتفق مع الخبراء على ذلك، فقد أيد أنه لا يمكن التنبؤ بوقت وقوع الزلازل ومكانها بشكل علمي، لكنه فسر ذلك حسبما قال بأن ذلك يعود لكون الزلازل تحدث عندما تصل الكواكب إلى مواقع محددة في النظام الشمسي، وإنه توقع حدوث ذلك في تلك المنطقة على غرار ما وقع عامي 115 و526، وإن الزلازل تسبقها دائماً هذه الهندسة الكوكبية.

ولم يذكر أحد من المعارضين دليلا يدحض ما غرد به الباحث الهولندي (فرانك)، وقد وافق ما وقع توقعاته، والذي يظهر من خلال كل ذلك الجدل، أن علم الزلازل لا يزال من العلوم التي لم تنضج كغيره من العلوم التي تطورت فيها معارف الإنسان، ولم يطور الإنسان حتى الآن وسائل القياس الجيولوجية بالقدر الذي يمكن معه القطع بإمكان التنبؤ بوقت ومكان وقوع الزلازل بشكل علمي دقيق..

وقد تكون تلك القرائن التي بنى عليها توقعه نقطة جديدة لمزيد من البحث في هذا العلم، أما التعليقات التي ذكر فيها أن الكهانة قد تكون وسيلة للتنبؤ بذلك، فهي تعليقات غير صحيحة ولا تقوم على مستند علمي صحيح عقلا وشرعا، فالكهانة لا تستند لمعطيات علمية، كما أنها باطلة شرعا وهي من أمور الجاهلية التي أبطلها الإسلام.