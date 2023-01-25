خطر الفساد
إن تفشي الفساد في الوظيفة العامة له خطر عام وكبير جداً، كونه ينتهي بإسقاط أنظمة الدولة ويحقق للمتنفذين توظيف قدراتهم لإحكام دوائر الفساد واستغلال سلطتهم لتحقيق مصالحهم الخاصة، فتفشي الفساد هدمٌ لكيان الوظيفة العامة من داخلها من خلال تغلغل الفساد وأصحابه في كياناتها.
إن الفساد ليس مجرد خيانة وإخلال بأمانة المال والعمل، بل هو أحد العوامل الرئيسة لتهديد استقرار الأوطان، وتقوض التنمية فيها، والإطاحة بقيم التنافس المحمود بين أبناء المجتمع، وإحلال عصابات النهب بديلاً عنها، فهو أكبر عوامل سقوط ثقة المجتمع بالسلطة وانهيار الحكومات.
إنه حين يتفشى الفساد في الوظيفة العامة والمصالح العامة ومشاريع التنمية والقضاء، يصبح الفساد شبكة منظمة وسلوكاً عاماً، وسيجد القطاع الخاص أن التعامل معه واقع اضطراري، وعند ذلك ينتهي الأمر بالتواطؤ مع عصابات النهب والسرقة من المتنفذين والمنتفعين لنهب المال العام بشتى الحيل، وستتحول كيانات الدولة من خدمة الصالح العام إلى خدمة هذه العصابة المتترسة بالوظيفة العامة والمتسترة بقوانين يتقنون توظيفها بطرق وحيل ومبررات لسرقة المال العام وابتزاز الناس..
حينها لن يصبح هناك معنى شريف يعتز به الناس في ولائهم لدولتهم، وسيشعر الناس عند ذلك بقذارة السلطة ومرارة الظلم والعجز عن صد ذلك الفساد، وسيرون أن طبقة منهم تثري على حساب بقية المجتمع بغير وجه حق..
عندها يُصاب الناس بالإحباط والاحتقان لغياب النزاهة وسقوط العدالة وظهور الظلم وعجز الناس عن معالجة تلك المشكلة، وهذا بلا شك يسقط قيمة الحاكم في النفوس ويتولد عنه اختلال الأمن ووقوع الصراعات والاضطرابات.
ولذلك كان توسع الفساد يوجب على الحكومات الجديرة بتحليل مشكلاته بدقة، وتحسين وسائل جمع المعلومات الاستخبارية والبيانات لمحاصرته وتوسيع دوائر محاربته والقضاء عليه، تأسيس مداخل النقد والمشاركة في الرقابة.
ومن أهم استراتيجيات معالجة أسباب الفساد العمل على أن تكون أجور موظفي الخدمة المدنية عادلة، حتى لا يجد الموظفون أنفسهم تحت ضغط تكملة دخولهم بطرق فاسدة هي مناصهم، كما أن توسيع دائرة الشفافية والانفتاح في الإنفاق الحكومي مطلب ضروري، لتقليل فرص وقوع المخالفات والاستغلال، ورفع سقف حرية النقد في الإعلام والصحافة أحد أهم الروافد التي تساعد على تثقيف المجتمع وكشف المخالفات وغلق ثغرات الفساد، وتعزيز المشاركة الوطنية للحد من الفساد..
كما أن القضاء على البيروقراطية التي تصنع دهاليز الفساد والمفسدين يستدعي التخلص من القوانين والبرامج واللوائح التي تستخدم لتعطيل الإجراءات وفتح منافذ الفساد.
لقد حققت أتمتة الأعمال عبر تقنيات التكنولوجيا الذكية التي تضمن مستويات كافية من الانفتاح نجاحات كبيرة في القضاء على تسلط عصابات النهب، وتكافؤ الفرص أمام الموردين، وقضت على الخلل في التحصيل والمشتريات العامة وإرساء العقود والمناقصات وتقليص السلطة التقديرية البيروقراطية في كل ذلك، وعززت الاتصال المباشر بالمسؤولين لسد الثغرات التي قد تفسح المجال للفساد.
إنه لا يمكن المضي في الحياة بنجاح دون القضاء على الفساد أولاً، ثم وضع أهداف واضحة وخطط وبرامج تفي بتحقيق الأهداف المطلوبة مع المتابعة والمراقبة والمحاسبة، ومَن لم يعبأ بهذا فإنه لن يجني إلا الفوضى والفشل، ولا يصح أن تعلق الأخطاء على قلة الموارد المادية، في وقت نحتاج فيه قوانين فاعلة ومؤسسات مدنية وضمائر حية، مع تشخيص الواقع وتحديد الطموح ووضع خطة انتقالية، تلك هي الاستراتيجية الصحيحة للتغيير.
إن نواة التغيير تكمن في صحة الإرادة وقوة الإدارة كوسيلة نقل فعالة من التمني إلى الإنجاز ومن القول للفعل، وعلينا أن ندرك أن ذلك لن يتحقق مرة واحدة، وإنما سيأتي نتاج تراكمية المعرفة والخبرة والتجربة والتحديث الواعي، والقراءة الواعية المستدامة لتحولات الحياة، واليقظة المتواصلة والطموح الوثاب لتجاوز العوائق، بأهداف مرحلية.
والواجب علينا الارتقاء بالمعايير والمقاييس لتحقيق أقصى درجات الجودة والاتقان، وإشعال حماس المنافسة ومواكبة الظروف والأحوال، وتضييق نطاق المستحيل وإقصائه بعيدا عن العقول والعزائم.
إن النجاح يقتضي الموازنة بين التحدي والواقعية؛ ومهما كانت الأهداف جامحة يمكن تحقيقها متى كانت واقعية واضحة ومحددة المعالم والخطط، ولا يهم مع هذا اختلاف الاستراتيجيات وطرائق العمل حسب تغير المعايير والقناعات المتأثرة بالتقلبات والتغيرات.
ويجب اتخاذ القرار الصائب بكل حزم وعزم وتنفيذه بقوة وتحمل النتائج، والالتزام باتخاذ السبل الكفيلة بالوصول للمطلوب، مع ضرورة اعتماد المراجعة المرحلية والرقابة الدائمة لسير العمل صحيحا وتجنب الحيدة عن الأهداف.
إن للعمل عوائق وللنجاح أعداء، فلا يستسلم ذوو العزائم لتلك العوائق ولا ينشغلون بالأعداء، وسيبقى كل ما نقرأه ونسمعه ترفا علميا خالصا ما لم ننقله من حيز التنظير والمعرفة إلى فضاء التطبيق والعمل، حيث المعترك الحقيقي لاختبار فاعلية المخزون المعرفي والتراكمات الذهنية والقدرات والكفاءات الجديرة الجادة..
وعند ذلك فقط يعلم أحدنا حقيقة الأرضية التي يقف عليها، ويبقى الشيء الوحيد الذي يجب ألا يغيب عن الأذهان هو أننا عندما نبدأ والنهاية في أذهاننا نكون قد وصلنا إلى النهاية مع لحظة البداية.