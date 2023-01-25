خطر الفساد

إنه حين يتفشى الفساد في الوظيفة العامة والمصالح العامة ومشاريع التنمية والقضاء، يصبح الفساد شبكة منظمة وسلوكاً عاماً، وسيجد القطاع الخاص أن التعامل معه واقع اضطراري، وعند ذلك ينتهي الأمر بالتواطؤ مع عصابات النهب والسرقة من المتنفذين والمنتفعين لنهب المال العام بشتى الحيل، وستتحول كيانات الدولة من خدمة الصالح العام إلى خدمة هذه العصابة المتترسة بالوظيفة العامة والمتسترة بقوانين يتقنون توظيفها بطرق وحيل ومبررات لسرقة المال العام وابتزاز الناس..

حينها لن يصبح هناك معنى شريف يعتز به الناس في ولائهم لدولتهم، وسيشعر الناس عند ذلك بقذارة السلطة ومرارة الظلم والعجز عن صد ذلك الفساد، وسيرون أن طبقة منهم تثري على حساب بقية المجتمع بغير وجه حق..

عندها يُصاب الناس بالإحباط والاحتقان لغياب النزاهة وسقوط العدالة وظهور الظلم وعجز الناس عن معالجة تلك المشكلة، وهذا بلا شك يسقط قيمة الحاكم في النفوس ويتولد عنه اختلال الأمن ووقوع الصراعات والاضطرابات.

ولذلك كان توسع الفساد يوجب على الحكومات الجديرة بتحليل مشكلاته بدقة، وتحسين وسائل جمع المعلومات الاستخبارية والبيانات لمحاصرته وتوسيع دوائر محاربته والقضاء عليه، تأسيس مداخل النقد والمشاركة في الرقابة.

ومن أهم استراتيجيات معالجة أسباب الفساد العمل على أن تكون أجور موظفي الخدمة المدنية عادلة، حتى لا يجد الموظفون أنفسهم تحت ضغط تكملة دخولهم بطرق فاسدة هي مناصهم، كما أن توسيع دائرة الشفافية والانفتاح في الإنفاق الحكومي مطلب ضروري، ‏لتقليل فرص وقوع المخالفات والاستغلال، ورفع سقف حرية النقد في الإعلام والصحافة أحد أهم الروافد التي تساعد على تثقيف المجتمع وكشف المخالفات وغلق ثغرات الفساد، وتعزيز المشاركة الوطنية للحد من الفساد..

كما أن القضاء على البيروقراطية التي تصنع دهاليز الفساد والمفسدين يستدعي التخلص من القوانين والبرامج واللوائح التي تستخدم لتعطيل الإجراءات وفتح منافذ الفساد.