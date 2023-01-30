القرارات الإسرائيلية ستزيد العمليات

فقد قرروا ما يلي: "إغلاق منزل والدي الشاب خيري علقم، الذي نفذ عملية مستوطنة "نافيه يعكوف"، تمهيدًا لهدمه بالكامل، وسلب حقوق عائلات منفذي العمليات وحرمانهم من حقوقهم في مخصصات التأمين الوطني، وسحب بطاقات الهوية الإسرائيلية من عائلات منفذي العمليات، وتسريع وتعزيز تراخيص السلاح لآلاف المواطنين (الإسرائيليين)، وإجراءات لتعزيز المستوطنات التي من المقرر إقرارها خلال الأسبوع ردًا على عمليات إطلاق النار والاحتفالات التي أعقبتها، تعزيز قوات الشرطة والجيش، بالإضافة إلى تنفيذ اعتقالات واسعة وجمع السلاح غير المرخص".

تقرأ هذه القرارات وتصاب بالذهول؛ فما الذي يفكر فيه هؤلاء القادة، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الأمن والخارجية وحتى رؤساء الأجهزة الأمنية.. هل يصدقون أنفسهم بأنهم اتخذوا قرارات غير مسبوقة ستوقف العمليات؟

كل هذه قرارات قديمة جدًا، واتخذت في الماضي عدة مرات ولم تحقق شيئًا، ومَن يعرف الحقائق على الأرض يعرف بأن هذه القرارات بالذات يمكنها فقط أن تزيد من عدد العمليات الفلسطينية المسلحة وتجعلها أشد مرارة.. فهل يعقل بأن غرفة الاجتماعات لدى نتنياهو لم تحوِ قائدًا واحدًا يستطيع قول الحقيقة لبقية القادة ويوضح لهم أنهم بهذه الإجراءات إنما يخدعون أنفسهم وجمهورهم؟

إن العمليات الفلسطينية المسلحة لم تأتٍ بحثا عن امتيازات ومخصصات، ولم تتم بسبب غياب القوات الإسرائيلية عن الساحة، ففي الضفة الغربية تنتشر قوات هائلة من الجيش الذي يعد تاسع أكبر جيوش العالم.

وبحسب رئيس أركان الجيش الأسبق، أفيف كوخافي، نصف قوات الجيش القتالية موجودة هناك، ويقال إن رئيس الأركان الجديد هرتسي هليفي أضاف 20%، فأصبح 70% مكرسًا للفلسطينيين. والفلسطينيون هنا ليسوا جيشًا، كما تعرفون، ربما يعدون بضع مئات فقط من المسلحين، وغالبيتهم غير مدربين وغير منظمين وليسوا مقاتلين محترفين..

والشاب المقدسي الذي ينفذ عملية مسلحة ولا يأبه بأن يفقد حياته، هل يأبه لهدم بيت والديه؟ منفذ العملية الأول، خيري علقم، في الحادية والعشرين من العمر. ما دفعه لتنفيذ العملية هو الكراهية لإسرائيل، وهو السبب نفسه الذي دفع الطفل ابن 13 عامًا الذي نفذ العملية الثانية.. الكراهية هي أيضًا التي تدفع فلسطينيين آخرين للقتال ضد إسرائيل. قد يكون ذلك ردًا على عمليات إسرائيلية وقد يكون مجرد كراهية.