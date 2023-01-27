ياسر العظمة.. السكوت من ذهب!

لم يعد يحظى الفنان السوري ياسر العظمة بإجماع السوريين، كما كان يفعل من قبل في سلسلة مراياه الشهيرة التي واظب على تقديمها لنحو 30 عاما، من دون أن تفقد بريقها أو يصيبها الترهل.

لكن في إطلالاته الأخيرة على قناته في "يوتيوب" أثار الفنان السوري تباينا وجدلا كبيرا على وسائل التواصل سواء في حديثه عن أسباب هجرة السوريين، أو نقده للدراما السورية في السنوات الأخيرة في حلقة حملت عنوانا اختزل مضمونها وهو "دراما.. يا دموع العين دراما".

في حديثه عن الهجرة رأى العظمة أن أبرز أسباب هجرة الناس هي "اليأس وتفاقم القلق وانقطاع الأمل ببلوغ مستقبل آمن، والقرف من الحاضر المحيط والكساد الاقتصادي".

وأضاف العظمة في الفيديو "صحيح أنا مقيم خارج البلد، لكنني أزورها كل فترة"، مضيفا "بصراحة صرت أشعر أن بلدي لم تعد ترحب بي كما في السابق"، وأن حقول بلاده باتت محروقة ومدنها "كئيبة ومشحرة (حزينة)".