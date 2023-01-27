ياسر العظمة.. السكوت من ذهب!
لم يعد يحظى الفنان السوري ياسر العظمة بإجماع السوريين، كما كان يفعل من قبل في سلسلة مراياه الشهيرة التي واظب على تقديمها لنحو 30 عاما، من دون أن تفقد بريقها أو يصيبها الترهل.
لكن في إطلالاته الأخيرة على قناته في "يوتيوب" أثار الفنان السوري تباينا وجدلا كبيرا على وسائل التواصل سواء في حديثه عن أسباب هجرة السوريين، أو نقده للدراما السورية في السنوات الأخيرة في حلقة حملت عنوانا اختزل مضمونها وهو "دراما.. يا دموع العين دراما".
في حديثه عن الهجرة رأى العظمة أن أبرز أسباب هجرة الناس هي "اليأس وتفاقم القلق وانقطاع الأمل ببلوغ مستقبل آمن، والقرف من الحاضر المحيط والكساد الاقتصادي".
وأضاف العظمة في الفيديو "صحيح أنا مقيم خارج البلد، لكنني أزورها كل فترة"، مضيفا "بصراحة صرت أشعر أن بلدي لم تعد ترحب بي كما في السابق"، وأن حقول بلاده باتت محروقة ومدنها "كئيبة ومشحرة (حزينة)".
أما نقده الدرامي فقد انصب على مسلسل "باب الحارة" وكيف أنه أظهر المرأة السورية "مسلوبة الإرادة" والحارة عبارة عن مجموعة من الزعران، موضحا أن هذا المسلسل وغيره من مسلسلات البيئة الشامية تزيف الوقائع، فسوريا ودمشق، بصورة خاصة، كانت في أزمنة تلك المسلسلات مسرحا لأنشطة ثقافية وسياسية واقتصادية، لكن كل ذلك مغيب.
ما ذكره العظمة معروف وشائع، غير أن تكرارها من قبل شخصية سكنت وجدان السوريين، أدى إلى كل هذا الجدل والنقاش والانقسام بين من وجد أنه لا يضع يده على الجرح، بل يقول كلاما على عواهنه، وآخرين مدحوه.
يستند العظمة في هذا الاسترسال الباهت على رصيده المعنوي والفني الذي راكمه عبر تجربة دامت نحو نصف قرن سواء في سلسلة مرايا، أو قبل ذلك مشاركاته في مسرحيات دريد لحام والكاتب الراحل محمد الماغوط.
ولا يستطيع أحد إنكار تأثير تلك التجربة الحافلة بالمرح والتسلية وكذلك بروح النقد والمشاكسة، إذ كان العظمة نجما محبوبا، خفيف الظل يجمع في مراياه بين الكوميديا والنقد الهادف، وأضاف للدراما العربية أبعادا جمالية ونقدية لا تخفى على المتابع.
الآن وقد تقدم به العمر (توالد 1942)، فإن تلك التجربة صارت خلفه، ودخلت أرشيف الدراما العربية، كعلامة مضيئة، ومن الخطأ الاتكاء عليها لإطلاق الكلام عواهنه، بحثا عن الأضواء، وإحياء الشهرة التي لا تدوم كما هو الحال بالنسبة للكثير من الفنانين الذين أصبحوا جزءا من التاريخ وباتوا يعيشون في الذاكرة، من دون الاضطرار إلى الظهور في فيديوهات لا تغني ولا تسمن من جوع.
وحتى تجربته الدرامية الأخيرة قبل نحو سنتين في مسلسل "السنونو" جاءت مخيبة للآمال، ولم تستطع أن تعكس ولو جزءا من نجاحه الدرامي عندما كان في أوج العطاء.
وبعيدا عن مضامين فيديوهات العظمة، فإن استخدام هذه الزخرفة اللغوية والسجع الكلامي، يفقد حديثه العفوية والتلقائية، فإذا كان هذا الأسلوب اللفظي المنمق مقبولا في بعض لوحات مرايا، فإن اللجوء اليه في فيديوهاته يأتي مقحما وفجا، ويعزز الانطباع بأن ما يقوله مفتعل.
لا يجادل أحد بأن العظمة يحتل مكانة مرموقة في الدراما والمسرح السوري، بل والعربي، غير أن تلك المكانة عاجزة عن منح فيديوهاته شيئا من الألق والتميز، ومن هنا فالأنسب للعظمة أن يحتفظ بتاريخه الفني المرصع بحبر المثابرة والاجتهاد والخصوصية الفنية، وأن يخلد إلى الهدوء مطمئنا إلى أن صورته ستبقى ناصعة في قلوب محبيه.