الانتخابات الإسرائيلية والعرب

الانتخابات العامة في إسرائيل، التي ستجري في مطلع الشهر القادم، تبدو كالزواج المرفوض من الجميع؛ فلا العريس ولا أهله يريدون العروس، ولا العروس ولا أهلها يريدون العريس، ولا المدعوون الذين يشاركون في الفرحة ويتناولون الطعام ويرقصون يشعرون بالفرح. وبالرغم عن ذلك، العرس يحصل والزواج يتم.

هذه انتخابات زائدة وتبشر باحتمال إجراء انتخابات أخرى بعدها مباشرة ولا أحد يضمن نتيجة حاسمة لها.

التوقعات تشير إلى أن ثلاثة احتمالات أساسية حول نتائج هذه الانتخابات؛ إذا صدقت استطلاعات الرأي التي تنشر منذ ثلاثة شهور، فإن الاحتمال الأول، هو الأقرب الى الواقع، وبموجبه، تستمر أزمة الحكم، فلا يتم حسم المعركة لأي من المعسكرين، فلا تقوم حكومة جديدة، وتبدأ إجراءات معركة انتخابات جديدة، ستكون السادسة في غضون أربع سنوات، وتفوز إسرائيل بشهادة "أكثر دولة غربية متأزمة".

الاحتمال الثاني هو أن يفوز معسكر اليمين المعارض بقيادة بنيامين نتنياهو، وعندها ستبدأ معركة معه حول طبيعة الحكومة، هل ستكون يمينية متطرفة تضم وزراء أمثال ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتش، يصبح فيها نتنياهو متعلقا بهم ويدخل في صدام مع أجهزته الأمنية ومع الولايات المتحدة وبقية دول الغرب، أم سيتصرف نتنياهو كقائد ذي خبرة ومسؤولية ويوسع الائتلاف ليشمل حزبا آخر من الجناح الأوسط بقيادة بيني غانتس أو يقيم "حكومة وحدة وطنية" تضم حزب يائير لبيد، والتاريخ الإسرائيلي يشير إلى أن حكومات كهذه تكون في الغالب حكومات شلل.

والاحتمال الثالث هو أن يحصل انقلاب في توازن القوى ويفوز لبيد بشكل مفاجئ بأكثرية ويشكل حكومة على نمط حكومته الحالية، تضم قوى يمينية ولبرالية ويسارية سوية مع القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، بقيادة النائب منصور عباس، وهو حاليا أضعف الاحتمالات.

ما من شك في أن نتائج هذه الانتخابات تهم الكثير من العرب، عموما، والفلسطينيين بشكل خاص، وتهم بشكل خاص أكثر وأكثر المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، الذين يشكلون نسبة 15% من الناخبين، لذلك الكثير من العرب يتساءلون: "أي الاحتمالات أفضل؟".

الصحيح أن الأفضل هو تغيير صيغة ومضمون السؤال، وطرحه على النحو التالي: "أي الحكومات ستكون أقل سوءا".

فإسرائيل، الحكومة والشعب ومؤسسات الدولة العميقة، لم تنضج بعد لتكون دولة جوار حسن مع العرب أو دولة سلام، تعمل بإخلاص على تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي يعتبر أساس البلاء لشعوب المنطقة، والتجربة معها تدل على أنها تحتاج الى قيادات من نوع آخر حتى تصبح ملائمة للعيش كجزء طبيعي من منطقة الشرق الأوسط. ولهذا، فإن المصلحة العليا للعرب هي في تغيير الاتجاه الإسرائيلي.

لكن هذا الاتجاه لن يتغير لوحده، ولا بواسطة "الضغط الأمريكي" ولا بواسطة "الحرب الكاسحة".. إسرائيل هي تحتاج أيضا إلى قيادات عربية تعرف كيف تساعدها على اختيار قيادة وطريق مغاير يتيح لها الانسجام في هذه المنطقة والتوجه إلى شراكة حقيقية وتعاون بدلا من العداء والحروب.

والعرب القادرون على التأثير في هذا المجال كثيرون، ولكن الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، هم أول القادرين على التأثير.

فكما أشرنا، تبلغ قوتهم الانتخابية 15%.. فإذا توجهوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا بنفس نسبة المصوتين اليهود، سيستطيعون إدخال 18 نائبا للكنيست (من مجموع 120)، وهم أكثر العرب في العالم، يعرفون إسرائيل واليهود ويجيدون اللغة العبرية ولديهم اطلاع واسع على التراث والثقافة اليهودية ولديهم احتكاك يومي مع اليهود، في أماكن العمل والجامعات والمستشفيات وورش البناء والمزارع والحقول والميدان الثقافي والفني والرياضة.

هم أكثر المواطنين في إسرائيل القريبين من الشعب الفلسطيني، كونه شعبهم، ومن الأمة العربية، كونها أمتهم. ولذلك، يستطيعون أداء دور هائل في بناء جسور التغيير.

الانتخابات إحدى أهم المحطات التي يمكنهم استخدامها في هذا السبيل، لكن غالبية المواطنين العرب ما زالوا مصرين على مقاطعة الانتخابات الإسرائيلية.

السبب أنهم غاضبون وبحق على قياداتهم السياسية التي أحدثت بينهم انقسامين موجعين، الأول عندما خرجت الحركة الإسلامية عن الصف وخاضت الانتخابات الأخيرة لوحدها، فتسبب ذلك في هبوط تمثيل العرب من 15 إلى 10 نواب، والثاني عندما خرج التجمع الوطني بقيادة النائب سامي أبو شحادة من القائمة المشتركة، فصارت لهم ثلاث قوائم تصارع جميعها على البقاء.. والجمهور يفكر كيف يعاقب القيادات، ومعه كل الحق في ذلك.

والمشكلة، أن من يتضرر من هذا العقاب فعلا ليس القادة العرب، فهؤلاء، في أسوأ الحالات، سيخسرون مقاعدهم البرلمانية والمكتب والسكرتيرة والسيارة والمساعدين، ويحصلون على تعويض مالي دسم ويجلسون في البيت.

الخسارة الكبرى ستكون من نصيب المواطنين العرب وشعبهم الفلسطيني، والرابح الأكبر من ذلك سيكون أقطاب اليمين المتطرف والسياسيين العنصريين في إسرائيل، الذين يكرهون كل شيء عربي ويحقدون على كل فلسطيني ويتمنون أن يختفي العرب عن وجه البسيطة ويرفعون علنا شعار "إسرائيل يهودية طاهرة من العرب".. ولا يجوز لأحد أن يتبرع بتقديم الهدايا المجانية لهم وتحقيق رغباتهم.