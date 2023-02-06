"الديزل" الروسي.. والحظر الأوروبي

في العام الماضي ، استوردت أوروبا (باستثناء تركيا) نحو 1.2 مليون برميل في اليوم من المنتجات النفطية المكررة من روسيا وفقًا لبيانات مؤسسة "إنرجي إنتلجنس" العالمية المتخصصة بشؤون الطاقة، واستحوذت روسيا على ما يقل قليلا عن نصف واردات دول الاتحاد الأوروبي من الديزل، في حين شكلت مبيعات الديزل إلى أوروبا حوالي 70% من متوسط صادرات الديزل الروسية البالغ 690 ألف برميل في اليوم في عام 2022.

ومع سريان الحظر، من المتوقع أن تتحرك المصافي الأمريكية والهندية وحتى الصينية لسد الفجوة في أوروبا، في حين يتطلع الاتحاد الأوروبي دخول مليون برميل في اليوم من طاقة التكرير الجديدة في دول الشرق الأوسط إلى الأسواق قريبا.

مع ذلك، لا تزال هناك مخاوف في مواجهة أوروبا عجزا خاصة في الديزل، نظرا لضيق الإمدادات العالمية، واحتمالات التأخير في تشغيل بعض المشاريع الرئيسية الجديدة، والتوقعات بتراجع الإنتاج الروسي، علاوة على عمليات التسليم الأكثر تكلفة بسبب طرق الشحن الطويلة وتعقيدات الحظر/العقوبات.

على الجانب الروسي رغم أن جميع الخيارات صعبة، لكن الخصومات السعرية تعد قضية أساسية، حيث ساعدت الديزل الروسي والمنتجات الأخرى في بناء موطئ قدم في الأسواق الجديدة قبل سريان حظر الاتحاد الأوروبي.

وظهرت بالفعل طرق المسافات القصيرة نسبيا إلى شمال أفريقيا وتركيا باعتبارها أكثر الخيارات قابلية للتطبيق، حيث بدأت كل من المغرب وتونس ومصر وليبيا في شراء المزيد من المنتجات الروسية، كما عززت السنغال وغانا وساحل العاج وغينيا على الساحل الغربي لأفريقيا عمليات الشراء.

في هذا السياق يمكن القول إن الدول العربية في شمال أفريقيا مثل المغرب ومصر قد ترفع وارداتها من المنتجات الروسية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وسط توقعات أن تتحول المنطقة كمركز محتمل للتخزين وإعادة الشحن أو حتى للمزج.

وهنا يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى أن واردات المغرب من الديزل/زيت الوقود من روسيا زادت عشرة أضعاف على أساس سنوي بين أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول الماضيين حسب شركة "كيبلر" المختصة في التحليلات والبيانات..