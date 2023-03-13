خطر ضعف الاجتهاد التشريعي

إن النهوض بالاجتهاد التشريعي، سواء أكان دينيًا أو اجتماعيًا أو مدنيًا أو اقتصاديًا أو صحيًا أو جنائيًا أو سياسيًا أو عسكريًا أو ترفيهيًا أو غير ذلك من جوانب الحياة، يعد ضرورة من ضرورات نمو الدول واستقرارها، ودلائل ذلك ظاهرة وكثيرة عقلًا وعُرفًا وشرعًا.

ولو لم يقرر الله ويؤكد أن أمر المؤمنين شورى بينهم، ويفرض طاعة أولي الأمر تبعًا لطاعة الله وطاعة رسوله، ويوجب الرد لأولي الأمر المفوض إليهم استنباط ما يحتاج إليه من أحكام عند دواعي ذلك، لكان اليقين العقلي مستقرًا بضرورة النهوض بالاجتهاد التشريعي لإقامة مصالح المجتمع وتنميته واستقراره كأصل مباح متعارف عليه تدرك العقول ضرورته، وتعلم أنه سبيل تحقيق مصالح المجتمع و نموها واستقرارها.

وإنما استقامت واستمرت الدول والولايات والحكومات في عموم العالم عبر التاريخ بالاهتمام بالاجتهاد التشريعي، فالسر في تفوق الحكام بعضهم على بعض في الكفاءة في سياسة أمور الناس والاهتمام بالاجتهاد التشريعي في بناء الحضارات.