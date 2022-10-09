الشعبوية.. يُحييها فقدان الأمل وتقتلها السلطة

أثار فوز اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الإيطالية الأخيرة القلق في العديد من الأوساط الأوروبية، وبالذات في الدولة الجارة فرنسا.

ولعل أحد مصادر هذا القلق البارزة أن يتصدر اليمين المتطرف المشهد السياسي في إيطاليا، التي تعتبر مخبر أوروبا. ولا يمثل ذلك حالة استثنائية أو فريدة من نوعها، إذ سبقه تولي مثل هذا التيار الحكم في السويد، ذات التقاليد الاشتراكية الاجتماعية، واقترن بتوجه سلطوي متعسف في المجر وبولندا..

كما ينتظر أن يكون حزب الفوكس في إسبانيا في طليعة الأحزاب الفائزة في الانتخابات القادمة إثر تحالفه مع حزب الشعب اليميني التقليدي.

أما المصدر الأهم لهذا القلق، فيتمثل في أن اكتساح اليمين المتطرف للعديد من الساحات الأوروبية يضرب الأساس المكين للبناء الأوروبي، إذ لا يتعلق الاختلاف بين حزب "إخوة إسبانيا" على سبيل المثال أو الجبهة الوطنية في فرنسا أو الفوكس في إسبانيا مع الأحزاب الديمقراطية الأوروبية في تفاصيل الموقف من الهجرة أو من الحرب الروسية الأوكرانية أو حتى من السياسة النقدية الأوروبية، بل إن الاختلاف جوهري وعميق، وهو يتعلق بدعوة هذه الأحزاب المتطرفة إلى صياغة جديدة للاتحاد الأوروبي تقوم على فكرة "أوروبا الأمم" التي برزت إثر الانتخابات الأوروبية لعام 2014، وعلى منح الدول الأعضاء مزيدا من السيادة في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية...

هذا الهلع من صعود الأحزاب اليمينية ذات التوجهات الشعبوية يقابله اطمئنان من أن لهذه الأحزاب حدودها التي لا يمكن أن تتخطاها، والتي يرسمها، في الواقع، تسلمها للسلطة واصطدامها بالواقع وبإكراهاته، ومطالبة ناخبيها بالنتائج وعدم الاكتفاء بالشعارات البراقة في تحقيق الوعود الانتخابية التي أغرت فئات، هي في الغالب مهمشة، أو ترنو للاستقرار والمحافظة على مكاسب سابقة، بالتصويت لصالحها.

الأمثلة عديدة على ما يمكن أن يكون نهاية للأحزاب الشعبوية عندما تتحول إلى أحزاب حاكمة أو مُشارِكة في صنع القرار من خلال نفوذها التشريعي..

في هذا الصدد يمكن أن نشير إلى تجربة ماري لوبان، التي تقود كتلة نيابية بـ89 مقعدا بمجلس النواب الفرنسي والتي يشهد حزبها تحولا نحو اليمين التقليدي، وهو تحول بدأت ملامحه الأولى تظهر منذ حملتها الانتخابية الأخيرة سواء في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية. لقد حرصت ماري لوبان أن تنزع عن صورتها هي شخصيا، وعن حزبها، كل عمليات الشيطنة التي تعرضت لها من خصومها السياسيين ومن وسائل الإعلام بتجنب التصريحات الاستفزازية والحادة التي برعت فيها كما برع فيها والدها مؤسس الجبهة الوطنية..

ها هي اليوم، وقد ضمنت كتلة مريحة في البرلمان، تدافع بشراسة عن هذه المؤسسة التشريعية التي كانت، في الماضي، مرمى لسهامها، حيث كانت تعتبرها جزءا من النظام القديم، من السيستم الذي تتوجب محاربته، وها هي رئيسة حزب" التجمع الوطني" تدافع عنها في الوقت الذي يهدد فيه ماكرون بحلها إذا لم يصوت النواب على مشروع قانونه الخاص بنظام " التقاعد " أو" المعاش".

أما المثال الفرنسي الثاني فيأتينا من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أشهر سلاحه خلال حملتي ترشحه للرئاسة سنتي 2017 و2022 ضد شعبوية اليسار وشعبوية اليمين معا، ولكنه نجح خلال مدته الرئاسية الأولى والثانية في افتكاك العديد من كوادر الحزب الاشتراكي الفرنسي وكوادر الحزب الجمهوري، الديغولي التوجه..

يمكن القول إنه نجح في القضاء على أبرز حزبين فرنسيين تقليديين حكما فرنسا منذ أواسط الخمسينيات بعد أن أفرغهما من قياداتهما البارزة ليصنع شعبوية جديدة، اعترف بها شخصيا عندما قال في اجتماع له مع عدد من رؤساء البلديات الفرنسية "نحن الشعبويون الحقيقيون، نحن مع الشعب، وفي كل يوم".

ومع ذلك، لن نجد أي علاقة ما بين شعبوية ماكرون وشعبوية ميلنشون الذي يدافع عن رؤية شعبية للأمة على طريقة جان جوريس، ولا علاقة لها أيضا بشعبوية ماري لوبان التي تحيل إلى مرجعيات ثقافية ذات علاقة بالهوية وبالعرق إلخ..

هذه الشعبوية، التي لا رائحة سياسية لها، ولا لون، التي يتبناها ماكرون، والتي تكتفي برفع شعار الدفاع عن الشعب والاستماع إلى نبضه وإلى مشاغله والدفاع عن مصالحه، في التفاف كامل على الوسائط الحزبية، أثبتت أيضا حدودها مع الرئيس الفرنسي، فهذا الذي كان يُطلق عليه لقب جوبيتار، هذا الحاكم المطلق، لم يحصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، وأصبح مرتهنا، من أجل تنفيذ برامجه لموافقة الأحزاب الأخرى، خاصة حزب الجمهوريين.

وهكذا فإن الشعبوية، حتى عندما تكون مُتوجة، وفي القمة، تسقط في النهاية بسبب إكراهات الواقع السياسي وتضطر إلى التوازنات وإلى التنازلات وإلى سحب شعاراتها الجذابة من التداول.

و لا شك أن تهديد ماكرون منذ أيام بحل البرلمان إذا لم يصوت على قانون المعاشات، هو دليل ضعف وليس دليل قوة، وقد يكون حزبه أول من سيدفع ثمنه باهظا.

إنّ الشعبوية، وإن أحيتها عمليات الإقصاء والتهميش وفقدان الأمل لفئات كبيرة من المجتمع، ومحاولات تحريك الحنين إلى مجد غابر، تعويضا عن حاضر لا يجد فيه المواطنون أنفسهم، فإن السلطة تقتلها عندما لا يتوفر دعاتها على رؤية نافذة للواقع، ولا على آليات ناجعة لفهمه، ولا على قدرة فائقة على الاستماع إلى صخبه...