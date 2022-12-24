السودان.. أدب "الهَمّبَاتة"

في كامل زيه وهندامه، وقف الرئيس السابق عمر البشير أمام منصة المحكمة، الأربعاء الماضي، ليلقي خطبة طويلة بثتها الفضائيات السودانية والعربية على الهواء مباشرة، لم يكتف فيها بنفي التُهم التي قدمها الادعاء فحسب، بل عَدّد إنجازاته وما يعتبره دَيناً على عنق الشعب السوداني لنظامه المطاح به شعبياً في أبريل 2019.

بلغة الجسد والسرد الطويل الذي خطط له محاموه بدا وكأن الرئيس المخلوع يعاقب – لا يعاتب - الشعب الخالع على ما اقترفه الشعب في حقه، فتتحول الثورة إلى خطيئة، والبطولة إلى الجريمة.

ومثل هذا النوع من الخطابة له تأثيره الشعبي اعتماداً على إرث قديم في المجتمع السوداني يزن القيم بمعيار "أدب الهمباتة".

"الهمباتة" مصطلح سوداني أطلق على مجموعات من قُطّاع الطرق استمرت تقترف هذه الجرائم منذ ما قبل العهد التركي في السودان إلى ما بعد الاستقلال، تمارس سرقة الإبل، بالتحديد الإبل لا غيرها، في الصحاري والسهول والجبال في مختلف أنحاء السودان، واشتهرت منهم أسماء وصلت درجة "النجومية" منهم طه الضرير والطيب ود ضحوية وآخرون.

كان لهؤلاء "الهمباتة" التزام قاطع بالاكتفاء فقط بسرقة الإبل دون المساس بأصحابها، إلا إذا حاولوا حمايتها ومنعهم من سرقتها.

واشتهر "الهمباتة" بالمظهر الأنيق الوثير، يرتدون أجمل وأفضل الثياب، وعُرفوا بالفصاحة والقدرة على ارتجال الأشعار التي لا تزال محفوظة في التراث الشعبي السوداني وتحتشد في دواوين شِعر كبيرة.