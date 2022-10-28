ريشي سوناك.. فيلم هندي على ضفاف التايمز

في حكاية السياسي البريطاني "المحافظ" ريشي سوناك، وصعوده نحو قمة السلطة في 10 داونينغ ستريت، شيء من ميلودراما الأفلام الهندية، التي تمنح البطل المهزوم قدرات خارقة، وتتحقق فيها "المعجزات"، والتي عادة ما نستشهد بها حين نسمع بقصص يصعب تصديقها.

لكن مع سوناك، المنحدر من أصول هندية، نحن إزاء سيناريو واقعي، خطه السياسي، ذو المذهب الهندوسي، بمهاراته ومجهوده، حتى وصل إلى المنصب نفسه الذي شغله ونستون تشرشل، الذي أدار البلاد في أحلك الظروف، وبات رمزا للجزيرة المعتدة بنفسها.

بوصوله إلى المحطة السياسية الأرفع، كسر سوناك تقاليد راسخة في الديمقراطية البريطانية المسبوكة بالقلم والمسطرة، وأربك تلك الرؤية النمطية حيال مسألة تداول السلطة في بريطانيا، تلك السلطة الصارمة التي لم تخرج يوما من يد أصحاب العيون الزرقاء.

مفارقات عدة نعثر عليها في سيرة صعود سوناك، فالسياسي الذي تعود أصوله إلى درة التاج البريطاني، كما كانت تسمى الهند، عندما كانت مستعمرة بريطانية، قلب المعادلة بعد نحو سبعة عقود، فها هو يحكم الآن بلدا استعمر بلاد أجداده، ليكون بذلك أول شخص، ينحدر من مستعمرات الإمبراطورية البريطانية التي لم تكن تغيب عنها الشمس، يصل إلى قمة السلطة التنفيذية في بريطانيا.

وهو الى ذلك، قدم من حزب المحافظين، حزب اللوردات ونخبة المجتمع البريطاني، ليكون بذلك من القلائل، بملامحه الحادة وبشرته الداكنة، الذين برزوا من صفوف هذا الحزب الذي يعود تاريخ تأسيسه رسميا إلى العام 1832.

السيناريو الأقرب للمنطق هو أن يخرج سوناك من صفوف حزب العمال، الذي يفترض أن يكون برنامجه أقرب إلى مزاج شخص من أصول مهاجرة.

ثروة الرجل، كذلك، شكلت مادة خصبة للجدل حينا وللسخرية حينا آخر، فثروته مع زوجته أكشاتا مورتي، وريثة إحدى العائلات الهندية الثرية، تصل إلى نحو 750 مليون جنيه إسترليني، وهو ما دفع البعض للتساؤل عما إذا كان المليونير المرفه، في إشارة لسوناك، مدركا لحجم ضغوط تكلفة المعيشة التي تواجهها الأسر المتعثرة في بريطانيا التي تواجه أزمة اقتصادية مستعصية، فيما عنونت إحدى الصحف بأن سوناك "أكثر ثراء من أن يشغل منصب رئاسة الوزراء"، وذهب آخرون إلى القول بأنه أغنى من العائلة المالكة.

ومن جملة المفارقات كذلك، أن سوناك، الذي يبلغ من العمر 42 عاما، هو أصغر مَن يتولى هذا المنصب منذ أكثر من قرن، رغم أن هذا التفصيل لا يعتد به كثيرا في المشهد السياسي الأوروبي، فهناك مَن هو أصغر عمرا من سوناك وتسلم رئاسة الوزراء في أكثر من بلد أوروبي.

ومع كل ما قيل عن هذه المرونة البريطانية في السماح لشخص من أصول هندية لشغل منصب رئيس الوزراء، فإن الأمر لا يعلل على هذا النحو.

سوناك ولد في بريطانيا وتعلم في مدارسها وجامعاتها، وتشرب بثقافتها وقيمها، وهو بالتالي لا يحمل من بلاده الهند سوى تلك الجينات الوراثية البادية على محياه، ولا يعرف منها سوى صور أسلافه المعلقة على الحائط، وربما كان مولعا بالأفلام الهندية الرائجة على مستوى العالم.

نعم، ربما لو بقي آباؤه في الهند، فربما كان سوناك الآن راهبا هندوسيا على ضفاف نهر الغانج، أو حمالا في أسواق مومباي، أو عامل بناء في نيو دلهي.

لكن سيناريو الفيلم الهندي "الواقعي" شاء للفتى أن يترعرع على ضاف نهر التايمز، وأن يضبط أوقاته على دقات ساعة بيغ بن، حيث الدقة والالتزام.

نجح سوناك في تخطي جميع العقبات حتى وصل إلى المنصب الرفيع، لكن هل سيتمكن من تحقيق ذات النجاح في ملفات وأزمات مستعصية تعاني منها بريطانيا في الوقت الحالي؟.