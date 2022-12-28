نفط روسيا.. الصين "الحل والمشكلة" في آن

تظهر البيانات الرسمية الصينية أن واردات البلاد من الخام الروسي ارتفعت إلى 1.91 مليون برميل في اليوم خلال الشهر الماضي، أو ما يمثل نحو ربع إجمالي الصادرات الروسية، ما جعل روسيا تتفوق على السعودية لتصبح أكبر مُورد للنفط الخام في العالم إلى الصين خلال ذلك الشهر.

ويُعزى قدر كبير من القوة في الطلب الصيني على الخام الروسي إلى زيادة الإقبال على شحنات شرق سيبيريا والمحيط الهادئ الفورية المعروفة باسم "إسبو"، لكن هذا الوضع ترك للمنتجين الروس نفوذا ضئيلا إذ أصبحوا عرضة بشكل كبير لتحولات في طلب حفنة صغيرة من العملاء خصوصا في الصين.

ولعل هذا الأمر قد ظهر جليّا خلال الشهر الحالي، إذ ترك ضعف الطلب الصيني على الشحنات الروسية الفورية "إسبو" في حالة يرثى لها.

لقد تم تداول شحنات "إسبو" الروسية خلال الشهر الحالي بخصم كبير، وسط انخفاض سعر البرميل بشكل ملحوظ على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

في السابق، عندما تتراجع أسعار "إسبو" الفورية، كانت شركات التكرير من اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى تقفز لشراء تلك الشحنات، لكن هذا الخيار بعد حرب أوكرانيا انتهى تقريبا، وحلت محله في الوقت الراهن هيمنة صينية واضحة.

تقع نقطة تصدير شحنات "إسبو" في ميناء "كوزمينو" الروسي على مسافة إبحار تستغرق نحو أسبوع من موانئ شمال شرق الصين، وتفضل العديد من المصافي الصينية جودتها، وخاصة المصافي المستقلة أو المصافي الصغيرة التي باتت تُعرف باسم "أباريق الشاي"، كما يسمح وقت التسليم السريع للمشترين بتقليل تعرضهم للتقلبات في أسعار العقود الآجلة للنفط الخام العالمية.

تقليديّا، كان الحصول على شحنات "إسبو" عملية بيع سهلة للصين، لكن ظروف السوق في الوقت الحالي تغيرت بشكل كبير. وهنا يمكن الإشارة إلى أنه بحلول منتصف الشهر الحالي، وهو الوقت الذي يتم فيه تداول شحنات "إسبو" لتحميل شهر فبراير/شباط، كانت بعض تلك الشحنات لا تزال تكافح للعثور على مشترين.

يرجع جزء كبير من الانخفاض في الطلب الصيني إلى أساسيات السوق. لقد تراجعت شهية الصين للنفط على الرغم من تخفيف الحكومة مؤخرا للقيود الوبائية، كما تواجه شحنات "إسبو" أيضا منافسة متزايدة من خامات أرخص قادمة من دول أخرى، مثل: إيران، وفنزويلا.

لكن الأهم من ذلك أن المعنويات في أسواق الخام الصينية لا تزال ضعيفة نسبيّا، وسط أجواء عدم اليقين تجاه السياسات الحكومية.