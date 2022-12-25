أنوار عيد الميلاد

لقد اصطلح المسيحيون في العالم، منذ ألفي عام ونيف، على تلك الآية العبقرية في إنجيل لوقا التي تقول "الْمَجْدُ للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَفي النَّاسِ الْمَسَرَّةُ" (لوقا 14:2)، وحولوها إلى نشيد الميلاد.. وهي ليست النشيد الذي يردده المحتفلون فحسب، وإنما تحتوي على أكبر طموح يمكن للبشر أن ينشدوا تحقيقه.

وإن كان يصلح إنشاده في كل كنيسة، فإنه يصلح أيضا نشيدا وطنيا للعالم أجمع.. وإن كان قد صدر في أرض السلام، التي تم فيها التبشير به (في الناصرة) وتحقيق ولادته (في بيت لحم) ومن ثم قتله وصعوده إلى السماء (القدس)، فإن هذه الأرض تحتاج أكثر من أي وقت مضى لإنشاده؛ فهي أرض مكلومة، مجروحة، آن لها أن تقطع درب الآلام وتعيش بسلام ووئام.

لقد ولدت المسيحية في فلسطين، لتكون رافعة تضع فيها حدا للظلم والفساد، اللذين سادا آنذاك، وانتشرت لتصبح أكثر الديانات السماوية رواجا في العالم. واليوم، هناك 2.4 مليار مسيحي يشكلون ثلث البشرية بالضبط، كثيرون منهم لا يدركون أن فلسطين كانت مهد ديانتهم، وأن المسيحيين في فلسطين ما زالوا يعانون فيها حتى اليوم، والعالم المسيحي الكبير لا يقوم بواجبه لنصرتهم ونصرة شعبهم من الظلم، فراحوا يهجرونه.

يٌقدر عدد المسيحيين الفلسطينيين بحوالي 2.3 مليون نسمة، لكن أغلبيتهم المطلقة تقيم خارج فلسطين. وفي حين كانت نسبة المسيحيين في الأراضي الفلسطينية 11.2% من أبناء الشعب الفلسطيني قبل العام 1948، فإن نسبتهم اليوم تضاهي 1.4% (166 ألف نسمة).

وبعد أن كانوا يشكلون أغلبية السكان في المدن الثلاث الأكثر قداسة، بيت لحم والقدس والناصرة، فقد صاروا أقلية محزنة ومخجلة، يعيش 115 ألفا في إسرائيل، وحوالي 40 ألفا في الضفة الغربية، وحوالي 1000 في قطاع غزة.