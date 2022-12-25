أنوار عيد الميلاد
لا أدري إن كانت المصادفة التي جعلتني أولد في بلدة الناصرة، التي عرفت البشارة الإلهية لأمنا مريم بقرب ولادتها السيد المسيح، وأكون جزءاً من ذلك النسيج الاجتماعي المتلاحم للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين في أرض السلام المجروحة، هي التي ربطتنا بتلك الأنوار المشعة من حولنا في عيد الميلاد.
في ظروف طبيعية، كان يمكن لأي إنسان أن يتعلق بها؛ فالنور هو الذي يشق الظلام. ولذلك، هو التعبير عن التفاؤل بالحياة.
ومع أن الظروف هنا ليست طبيعية، يشوبها التوتر والقلق الدائمان والعنف المستشري ومختلف الضوائق الأخرى، فإن أجواء الاحتفال لدينا بأعياد الميلاد المسيحية، لا تُبقي مكانا لليأس، لا بل إن هذه الأعياد وما تشع به من أنوار جميلة، والرسائل العميقة التي تبثها الكنائس هنا، تعيد لنا الأمل بأن الله سبحانه وتعالى منحنا القدرة على تبديد الظلام والظلمات.
لقد اصطلح المسيحيون في العالم، منذ ألفي عام ونيف، على تلك الآية العبقرية في إنجيل لوقا التي تقول "الْمَجْدُ للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَفي النَّاسِ الْمَسَرَّةُ" (لوقا 14:2)، وحولوها إلى نشيد الميلاد.. وهي ليست النشيد الذي يردده المحتفلون فحسب، وإنما تحتوي على أكبر طموح يمكن للبشر أن ينشدوا تحقيقه.
وإن كان يصلح إنشاده في كل كنيسة، فإنه يصلح أيضا نشيدا وطنيا للعالم أجمع.. وإن كان قد صدر في أرض السلام، التي تم فيها التبشير به (في الناصرة) وتحقيق ولادته (في بيت لحم) ومن ثم قتله وصعوده إلى السماء (القدس)، فإن هذه الأرض تحتاج أكثر من أي وقت مضى لإنشاده؛ فهي أرض مكلومة، مجروحة، آن لها أن تقطع درب الآلام وتعيش بسلام ووئام.
لقد ولدت المسيحية في فلسطين، لتكون رافعة تضع فيها حدا للظلم والفساد، اللذين سادا آنذاك، وانتشرت لتصبح أكثر الديانات السماوية رواجا في العالم. واليوم، هناك 2.4 مليار مسيحي يشكلون ثلث البشرية بالضبط، كثيرون منهم لا يدركون أن فلسطين كانت مهد ديانتهم، وأن المسيحيين في فلسطين ما زالوا يعانون فيها حتى اليوم، والعالم المسيحي الكبير لا يقوم بواجبه لنصرتهم ونصرة شعبهم من الظلم، فراحوا يهجرونه.
يٌقدر عدد المسيحيين الفلسطينيين بحوالي 2.3 مليون نسمة، لكن أغلبيتهم المطلقة تقيم خارج فلسطين. وفي حين كانت نسبة المسيحيين في الأراضي الفلسطينية 11.2% من أبناء الشعب الفلسطيني قبل العام 1948، فإن نسبتهم اليوم تضاهي 1.4% (166 ألف نسمة).
وبعد أن كانوا يشكلون أغلبية السكان في المدن الثلاث الأكثر قداسة، بيت لحم والقدس والناصرة، فقد صاروا أقلية محزنة ومخجلة، يعيش 115 ألفا في إسرائيل، وحوالي 40 ألفا في الضفة الغربية، وحوالي 1000 في قطاع غزة.
هنالك أسباب كثيرة أدت وتؤدي إلى تقلص عدد المسيحيين الفلسطينيين؛ فهم من الشرائح الاجتماعية لدينا التي لا تنجب عائلاتها كثيرا من الأولاد ويفضلون العوائل الصغيرة وفقا لنظرية "الكيف لا الكم"، وهم من أنجح الشرائح في العلم والاقتصاد والتطور التكنولوجي، لكن الحياة تضيق عليهم تحقيق طموحاتهم في هذه المجالات، وهناك سياسة إسرائيلية مخططة وفقا لنظرية "فرق تسد" نجحت جزئيا، وكذلك فإن سياسة الاحتلال في الضفة وسياسة التمييز العنصري في إسرائيل نفسها، دفعت بالكثير من المسلمين والمسيحيين إلى الهجرة.
ولكن، يوجد جانب آخر في هذه الهجرة، يتعلق بتصرفات قسم غير قليل من قادة وكوادر المجتمع العربي كله، وفي المقدمة نحن المسلمين.
وعندما أقول "محزنة ومخزية"، فذلك لأننا نتحمل قسطا من المسؤولية عن تقلص عدد المسيحيين. صحيح أنه لا توجد لدينا داعش، ولكن توجد لدينا تيارات عنصرية، لا تدرك معنى التلاحم الوطني للشعب وتشارك في لعبة "فرق تسد" وتدوس على قيم الدين الإسلامي وشرائعه الحقيقية، التي تمجد سيدنا عيسى وسيدتنا مريم والإنجيل الكريم.
لقد أجرى "المركز الفلسطيني للبحوث السياحية والمسحية" في رام الله دراسة حول هذه الهجرة، وسأل عينة من 900 مسيحي فلسطيني عن الموضوع، سنة 2019، ومع أن الغالبية العظمى منهم تقول إنها لا تتعرض لمضايقات من الأشقاء المسلمين في الحي أو في المدارس وأماكن العمل، وحوالي الثلثين قالوا إن سبب الهجرة يتعلق بانعدام الأمن الشخصي جراء سياسة الاحتلال أو الوضع الاقتصادي، فإن 27% منهم شكوا من سماع ألفاظ وشتائم قاسية أو تكفيرية، وثلاثة من كل عشرة قالوا إنهم لا يشعرون بالأمان داخل مجتمعهم العربي.
إن ما يغيب عن بال البعض منا، هو أن المسيحيين الفلسطينيين ليسوا فقط جزءا لا يتجزأ منا كشعب وكأمة وكتاريخ وكثقافة، وليسوا فقط أبناء جلدتنا ولحمنا ودمنا، بل هم جزء حي من القيادات الوطنية المشرفة لنا التي نجحت في إبقائنا في الوطن عام النكبة، وهم جزء من المسيرة النضالية الزاخرة بالعطاء والتضحيات، وحققوا قسطا وافرا من إنجازاتنا الحضارية والعلمية والثقافية وتقدمنا الإنساني، ولهم مكانتهم العالية في رسم طريق المستقبل، الذي ستضيء فيه أنوار الميلاد حتما الطريق وتمزق الظلام والظلمات.. لا يجوز الاستغناء عن هذا الدور.