أفريقي يربح اليانصيب الكندي مرتين في خمسة أشهر

المصدر: ا ف ب

أصبح شاب أفريقي مقيم في كندا منذ سنتين، صاحب ملايين بعد فوزه مرتين في غضون خمسة أشهر بالجائزة الكبرى في اليانصيب.

وأوضح “ميليغ ميليغ” (28 عامًا) لهيئة اليانصيب في غرب كندا، ردًا على سؤال حول كيفية استخدامه للمال الذي فاز به “أريد أن أحسن لغتي الإنجليزية، وأن أتعلم شيئًا مفيدًا مثل التجارة”.

ويقيم الشاب وأصله من غرب أفريقيا في وينيبيغ في وسط كندا منذ سنتين.

وفي نيسان/أبريل الماضي، اشترى بطاقة حك وفاز بمبلغ 1,5 مليون دولار كندي (1,16 مليون دولار أمريكي).

والشهر الماضي ابتسم له الحظ مجددًا بفوزه بالطريقة نفسها بمليوني دولار كندي (1,45 مليون دولار أمريكي).

ومع الجائزة الأولى اشترى منزلًا لزوجته وأطفاله، أما المبلغ الثاني فيستثمره لبناء مستقبله من خلال شراء متجر و”الدراسة”.

وقالت هيئة اليانصيب، إن الشاب كان يملك في المحاولة الأولى فرصة على 900 ألف للفوز بالجائزة الكبرى وفي المرة الثانية فرصة على 1,3 مليون.