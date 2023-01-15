القضاء الإسرائيلي يدفع ثمن غروره

الحكومة من جهتها جاءت بمشروع شامل يعزز مكانتها وقوتها غرضه إخضاع "الدولة العميقة" برمتها، الجيش وجهاز القضاء وكبار الموظفين والخبراء وحرية البحث العلمي في الأكاديمية ووسائل الإعلام.

في هذه الناحية، يحاول نتنياهو التمثل بالتجربة الجارية منذ بضع سنوات في بولندا وفي هنغاريا وفي تركيا، لكنه يعرف أن مثل هذا الأمر لن يتحقق بسهولة أو بشكل كامل..

ففي إسرائيل توجد قوى كثيرة تعارضه في هذا؛ فها هي المحكمة العليا تهب وتتصدى.. رئيسة المحكمة القاضية استر حيوت تخرج بنفسها إلى الجمهور وتحذر من أن الحكومة تنوي تحطيم الأسس الديمقراطية، وعشرات القضاة يتجندون في كتابة مقالات وإجراء مقابلات في وسائل الإعلام ويلقون محاضرات، ورئيس أركان الجيش..

الجنرال أفيف كوخافي، يخرج بنفسه في مقابلات مع جميع الصحف الأساسية ويكتب مقالات عدة يذكر فيها بأن هذا هو جيش الشعب الذي تذوب فيه الفروق بين الشباب، وتتجلى الوحدة وهذا الجيش هو مصدر قوة للشعب، لأنه يربي الأولاد على القوة والروح القيادية والإبداع الفردي والجماعي ويقيم مؤسسات تربية وطنية ومشاريع صناعية وتكنولوجية تسهم بشكل حاسم في الازدهار الاقتصادي.

ومثله يفعل عشرات الجنرالات، الذين يخشون من نشاط اليمين المتطرف للمساس بهيبة الجيش وبقية أجهزة الأمن، ولم يتردد العديد من رؤساء أركان الجيش السابقين وكذلك وزراء الدفاع في المشاركة بأنفسهم في المظاهرات والتحذير من أن المساس بالجيش قد يؤثر سلبا على مهامه الإستراتيجية ضد إيران وأذرعها.

وها هم محاضرو الجامعات يطلقون مظاهرات في جامعاتهم بمشاركتهم وبمشاركة طلابهم ضد "الهجمة على الديمقراطية".. ورجال الأعمال وأصحاب شركات الهايتك يحذرون من ان يؤدي التراجع عن الديمقراطية إلى تراجع في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل وضرب الاقتصاد الوطني.. والصحافة تدلي بدلوها أيضا، ويتجند الكثيرون فيها لمقارعة الحكومة ومشروعها.

من الصعب أن نرى هذه الهبة تسقط الحكومة، لكنها قادرة على ضعضعتها وتخفيض شعبيتها من جهة وعلى تقوية المعارضة، التي تبدو حاليا متصارعة ومشتتة ومتنكرة لقسم من الأحزاب العربية.