ثمة تقنية فنية تسمى "الاقتباس"، وهي مقبولة وشائعة في فنون الشعوب، وهذا الاقتباس يتطلب تطويع العمل الفني (رواية أو مسلسلا أو فيلما أو مسرحية..) بما يتناسب، شكلا ومضمونا، مع بيئة العمل الجديدة، ضمن شروط فنية وإنتاجية قد تكون نتيجتها صائبة أو خائبة، لكن في الحالتين ثمة اجتهاد فني يستحق التقدير.

لكن في حالة المسلسلات العربية المستنسخة عن التركية، فإن الأمر ليس اقتباسا، كما قد يعتقد البعض، بل هو "نسخ ولصق" حرفي للمناخات والحوارات والمناظر والديكورات والسيناريو وكل ما يتعلق بالعمل الفني باستثناء تغيير طاقم الممثلين الذين ينطقون بالعربية، بدلا من التركية.

السؤال الملحّ الذي يطرح حيال هذه الدراما المستنسخة هو: هل نضبت مخيلة الكتّاب العرب في إنتاج نصوص درامية تحاكي الواقع العربي وتعبر عن همومه وقضاياه وتطلعاته؟ وهل هناك أي قيمة فنية لرسم مستنسخ من لوحات لفان كوخ أو مونيه أو بيكاسو؟

والحال أن الدراما التركية ذاتها لا تعبر، في غالبية أعمالها، عن هموم الشارع التركي ولا تطرح أسئلة جدلية، بل هي دراما مرحة، مسلية وخفيفة تعتمد بالدرجة الأولى على الإبهار البصري، وجماليات الصورة، وهي تأخذ في الغالب طابعا سياحيا دعائيا، إذ تركز على المواقع الأثرية والشواطئ الجميلة والبيوت الفخمة والسيارات الفارهة، مع ممثلين وممثلات بكامل الأناقة..

من هنا، تأتي نتائج الاستنساخ الدرامي، عربيا، مخيبة، كما هو الحال في مسلسل ستيلتو، مثلا، الذي يفترض أن أحداثه تجري في لبنان، لكن مهما بحثت في حلقات العمل التسعين لن تجد شيئا يربطه بهذا البلد.