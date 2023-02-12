إسرائيل والزلزال

كما تفعل في كل كارثة طبيعية في العالم، كانت إسرائيل من أوائل المتطوعين لإرسال طواقم إنقاذ للمساهمة في الجهود العالمية الإنسانية، وهذا جيد، بل جيد جدا؛ ففي نهاية المطاف، يجب على البشر أن يساند بعضُهم بعضًا، وهول الكارثة في سوريا وتركيا لا يترك مكانا للتقاعس في تقديم أيّ مساعدة للضحايا.

صحيح أن عدد المجندين لهذه المهمة بلغ نحو أربعمئة عنصر، من مجموع عشرات الآلاف الذين قدموا من 70 دولة، إلا أنهم خبراء في إنقاذ ضحايا الزلازل، وأطباء وممرضون وإداريون مجربون ومتخصصون في معالجة جرحى الحروب؛ ما يكسبهم خبرات ثمينة، وعملوا ليل نهار وفي ظروف بالغة القسوة وتمكنوا فعلا من إنقاذ عشرات المواطنين الأتراك والعرب والأكراد في المنطقة المنكوبة وحظوا بالإطراء من الناجين وأهاليهم..

ولكن هذه العملية أثارت تساؤلات مهمة في الشارع الإسرائيلي، ولدى الكثير من الفلسطينيين والعرب، ينبغي التفكير فيها والإفادة منها خصوصا في مؤسسات الحكم في تل أبيب..