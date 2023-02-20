يخافون على إسرائيل من إسرائيل

في الوقت الذي يصر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفريقه على تمرير خطة الانقلاب على جهاز القضاء، ويبدأ (الإثنين) مرحلة متقدمة أخرى في سن القوانين التي أعدت لهذا الغرض، يطلق مجموعة من الشخصيات العلمية والمهنية والسياسية والعسكرية، ليس الإسرائيلية فحسب، بل أيضًا العالمية، نداءات استغاثة وصرخات تحذير يطالبون فيها بوقف هذا الانقلاب.

القائمة طويلة ومثيرة في آن؛ فلماذا هذا الاهتمام كله في قضية تبدو داخلية؟ ولماذا يقف على رأس هذه القوى الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومجموعة أعضاء الكونغرس الأمريكي؟ ولماذا يتوجه حوالي 200 عالم يهودي من مختلف دول العالم وبينهم 9 حاصلون على جائزة نوبل للعلوم إلى القيادة السياسية في إسرائيل برسالة يعتبرون الانقلاب "مساسًا بالقيم الإنسانية مثل التعددية، والدفاع عن حقوق الإنسان، وحقوق النساء، والأقليات، والقيم اليهودية، ويلحق ضررًا عميقًا سيؤدي إلى بكاء أجيال"؟

لماذا يكتب 50 بروفيسورًا في القانون من عدة جامعات أمريكية بأنهم يعارضون بشدة أن تتراجع إسرائيل عن منح الجهاز القضائي استقلالية؟ ولماذا يقول 70 قاضيًا في المحكمة العليا في كندا إنهم مزعوجون من ابتعاد إسرائيل عن التقاليد الديمقراطية؟

وأكثر من ذلك، لماذا يهدد أصحاب الشركات والاحتكارات في أمريكا، وأوروبا، وأستراليا، بسحب استثماراتهم من إسرائيل ويجمد أصحاب شركات عالمية أخرى المداولات القائمة حاليًا للاستثمار فيها؟

وهل كان السفير الأمريكي في إسرائيل توم نايدس جادًا عندما قال إنه نصح نتنياهو "كما أنصح أولادي بأن يضع كوابح للخطة ويتوصل إلى صياغات توافقية مع المعارضة ويمنع بذلك شرخًا شديدًا في الجمهور الإسرائيلي، ويمنع ردود فعل دولية تمس بالعلاقات مع إسرائيل"؟