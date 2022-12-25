ما بعد "إعلان الجزائر" كما قبله

تسعى الجزائر في نقل الإعلان الذي حمل اسمها، وهدف إلى "لم الشمل" الفلسطيني، إلى حيز التنفيذ، وفي هذا السياق، طلبت حكومتها من طرفي الانقسام الفلسطيني الرئيسين: فتح وحماس، التقدم بتصورات مكتوبة تكفل التقدم إلى الأمام، وترجمة النوايا إلى أفعال.. فكيف جاء الردّان، وهل حملا ما يمكن أن يكون بداية لطريق طويل لإنهاء الانقسام؟.

الردّان جاءا مختصرين للغاية، أقل من صفحتين لكل واحد منهما، فلا حاجة على ما يبدو إلى "كثرة الكلام"، بيد أنهما جاءا "مفخخين"، ويعيدان إنتاج قضايا الخلاف ذاتها، وينذران بالمراوحة في مربع الانقسام المديد والمرير.

ردّ حماس انطلق من الحاجة لتشكيل "لجنة حريات" تبحث في الاعتقالات الأخيرة التي طالت كوادرها ونشطاءها في الضفة الغربية، طالبةً الإفراج الفوري عن المعتقلين، والكف عن هذه الممارسات التي "لا تليق" بمناخات المصالحة.

وكعادة الأطراف المصطرعة، لم تنبس حماس ببنت شفة عن أوضاع "الحريات العامة" في قطاع غزة، الذي يرزح تحت سلطتها منذ أزيد من عقد ونصف العقد من السنين.

وكما في "حوارات الجزائر"، أسقطت حماس فكرة "حكومة الوحدة" في ردّها، كما سبق لها أن أسقطتها في "إعلان لم الشمل"، مشددةً على إجراء الانتخابات العامة وفق لرزنامة "الإعلان" الزمنية، بدءاً بمجلس وطني لمنظمة التحرير، وبمشاركة الجميع.