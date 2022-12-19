هكذا تكلم نتنياهو

على مبعدة أيام من تشكيل حكومته السادسة، رسم بنيامين نتنياهو سقوفاً للحل النهائي للقضية الفلسطينية: "إدارة ذاتية للفلسطينيين، والأمن والسيادة للإسرائيليين"..

لم يتطرق للقدس فأمرها محسوم بوصفها "العاصمة الأبدية الموحدة"، ولا لتقرير المصير، فقانون "قومية الدولة" يحصر هذا الحق بين النهر والبحر بـ"الشعب اليهودي"، ولا للاجئين الفلسطينيين المرشحين للزيادة مع التلويح بالعودة لسياسة الإبعاد وسحب الجنسية، بدل النقصان بفعل العودة ولم الشمل.

الإدارة الذاتية وفقاً لنتنياهو، لا صلة لها بالجغرافيا، هي شأن خاص بـ"الديموغرافيا الفلسطينية"، فحيثما تواجدت تجمعات من السكان الفلسطينيين، يمكن لهم أن يديروا شؤونهم بأنفسهم، و"شؤونهم" هنا، تقتصر على الخدمات من صحة وتعليم ونقل ومواصلات، علماً بأن اليد الطولى لإسرائيل، ستظل تطاردهم في مناهجهم المدرسية وإذاعاتهم الصفيّة، وفي كل ما يتصل بالمجال الحيوي والفضاء العام لهؤلاء.

والواضح أن "ملك إسرائيل" لم يعد يولي اهتماماً كبيراً بمسألة التنسيق الأمني مع السلطة، فهي إن قامت بما عليها، تكون قد خدمت نفسها وأطالت أمد بقائها، قبل أن تكون قد أسدت خدمة لإسرائيل ووفرت الأمن لمستوطنيها...

نتنياهو يعتبر التنسيق تحصيل حاصل، مصلحة للسلطة وضرورة وجودية لها، فلماذا يقلق والحالة كهذه، ولماذا التذكير بوجوب التزامها بمقتضياته؟.. ولماذا التهديد صبح مساء، بالويل والثبور وعظائم الأمور إن هي أخلّت بالتزاماتها؟