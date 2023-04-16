بالفيديو.. اشتباكات حول مقر القيادة العامة بالخرطوم

دوت أصوات مدفعية ثقيلة في الخرطوم منذ ساعات الصباح الأولى الأحد، وأفاد شهود بسماع دوي الاشتباكات في أم درمان وبحري القريبة، وكان هناك أيضا إطلاق نار في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، والتي لم ترد تقارير سابقة عن اندلاع قتال فيها.

وأمكن سماع دوي إطلاق نار وانفجارات في عدة مناطق بالخرطوم، حيث أظهرت لقطات متداولة تصاعد الدخان من عدة مناطق وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طائرات عسكرية تحلق على ارتفاع منخفض فوق المدينة.